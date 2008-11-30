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XFX'in GeForce 9300 yonga setli anakartı raflardaki yerini alıyor

10 yıl
9,8b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in GeForce 9300 yonga setli anakartı raflardaki yerini alıyor
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Bir süre önce Black Edition serisi 216 paralel işlemcili GeForce GTX 216 modelini kullanıma sunan XFX, hazırladığı yeni anakartını kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Intel'in LGA775 formundaki işlemcileri için hazırlanan anakart, Nvidia'nın GeForce 9300 yonga setini kullanıyor ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlemcisiyle kullanıcıların günlük pek çok ihityacını harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan karşılamayı hedefliyor.

XFX'in Micro-ATX formundaki yeni anakartı özellikle oturma odalarımız için hazırlanan HTPC sistemleri gözüne kestirmiş durumda. Tek yonga tasarımına sahip nForce 730i/GeForce 9300 yonga paketini esas alan anakart, Nvidia'nın 16x paralel işlemcili GeForce 9300 IGP'si ile oldukça iddialı. Zira DirectX 10 uyumlu entegre grafik işlemci, HD video hızlandırma özelliğine ve CUDA desteğine de sahip.

Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan anakart 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. Sahip olduğu dört DIMM slotuyla 8GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan XFX'in yeni modeli Hybrid SLI teknolojisiyle uyumlu olduğu gibi harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe 2.0 destekli PCIe X16 slotunu ve 2x PCI ile PCIe x1 slotlarını üzerinde barındırıyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve pasif soğutması ile dikkat çeken anakart 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet özelliklerine de sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle geliyor. Kart üstü güç - reset tuşları ve Debug LED ekranıyla profesyonelleri hedef alan anakart görüntü aktarımı DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen anakartın fiyatı açıklanmadı.


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maviay1980 10 yıl
Geforce 9300gs hd 3200den biraz önde ancak önemli olan nforce730i veya amd790gx çipseti.Nvidia'nın 1600ytlye kaliteli mobile geforce 9300gs ekran kartlı laptoplarıda mevcut ordan baktığım kadarıyla hd 3200den önde gözükmekte.Yinede iki üründe gerçekten başarılı zaten bu iki anakart çipseti birçek intel çipinden de daha hızlı bende söylemesi.
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Bir süre önce Black Edition serisi 216 paralel işlemcili GeForce GTX 216 modelini kullanıma sunan XFX, hazırladığı yeni anakartını kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Intel'in LGA775 formundaki işlemcileri için hazırlanan anakart, Nvidia'nın GeForce 9300 yonga setini kullanıyor ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlemcisiyle kullanıcıların günlük pek çok ihityacını harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan karşılamayı hedefliyor.


XFX'in Micro-ATX formundaki yeni anakartı özellikle oturma odalarımız için hazırlanan HTPC sistemleri gözüne kestirmiş durumda. Tek yonga tasarımına sahip nForce 730i/GeForce 9300 yonga paketini esas alan anakart, Nvidia'nın 16x paralel işlemcili GeForce 9300 IGP'si ile oldukça iddialı. Zira DirectX 10 uyumlu entegre grafik işlemci, HD video hızlandırma özelliğine ve CUDA desteğine de sahip.


Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan anakart 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. Sahip olduğu dört DIMM slotuyla 8GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan XFX'in yeni modeli Hybrid SLI teknolojisiyle uyumlu olduğu gibi harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe 2.0 destekli PCIe X16 slotunu ve 2x PCI ile PCIe x1 slotlarını üzerinde barındırıyor.


Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve pasif soğutması ile dikkat çeken anakart 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet özelliklerine de sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle geliyor. Kart üstü güç - reset tuşları ve Debug LED ekranıyla profesyonelleri hedef alan anakart görüntü aktarımı DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.


Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen anakartın fiyatı açıklanmadı.




editorum yanlıs yazmıssınız gtx260 olucak
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mertekin 10 yıl
Xfx yine tasarımını konuşturmuş.
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XivA 10 yıl
çok sexy :)
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max975 10 yıl
kart belki bana hitap etmiyor ama görünüş çok şık olmuş
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