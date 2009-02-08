XFX'in Radeon HD 4850 Centralfield modeli raflardaki yerini alıyor

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Ekran kartı dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan XFX haberlerimizde de belirttiğimiz üzere, kısa bir süre önce ATi Radeon serisi ekran kartları da üretmeye başlamış ve Radeon HD 4800 serisini temel alan modellerini kullanmaya sunmaya başlamıştı. Radeon HD 4870'den farklı olarak Radeon HD 4850 modelinde, özel bir tasarım hazırlayan firmanın Radeon HD 4850 Centralfield modeli yaygınlaşmaya başladı.

XFX'in resmi duyurusunu geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği yeni ekran kartı, raflardaki yerini alıyor. ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralle işlem birimine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip. DirectX 10.1 destekli olan ekran kartının saat hızları ise referans değerlerinde yani GPU 625MHz'de, bellekler ise 1986MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine kartı boydan boya kaplayan, yine siyah renkli özel bir soğutucu ile donatılan Radeon HD 4850 Centralfield, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da olanak tanımakta.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörü bulunan ekran kartı Avrupa'da yaklaşık 140 Avro'dan başlayan fiyatlarla pazara girmiş durumda.