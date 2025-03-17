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    Xiaomi 16, daha büyük ekran ve daha ince bir tasarımla gelebilir

    Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu Xiaomi 16, kompakt tasarımı terk ederek, daha büyük ekranlı ve daha ince bir modele dönüşebilir. Peki Xiaomi neden böyle bir tercihte bulunacak?
    Xiaomi 16, daha büyük ekran ve daha ince bir tasarımla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu Xiaomi 16, kompakt tasarımı terk ederek, daha büyük ekranlı ve daha ince bir modele dönüşebilir.

    Güvenilir sızıntı kaynağı Smart Pikachu'nun iddiasına göre, standart Xiaomi 16, Xiaomi 13, 14 ve 15'te kullanılan 6,36 inç ekran boyutunu terk edecek ve bunun yerine 6,5 ila 6,67 inç arasında daha büyük bir ekrana geçiş yapacak. Önceki raporlara göre, yaklaşan Redmi Turbo 4 Pro ve Redmi K80 Ultra'nın da daha büyük ekranlara sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi neden ekran boyutunu büyütecek?

    Yakında piyasaya sürülecek olan ince tasarımlı Galaxy S25 Edge ve diğer Çinli üreticilerin de benzer telefonlar üzerinde çalışması, Xiaomi'nin kararında etkili olmuş olabilir. Batarya kapasitesinden ödün vermeden telefonu inceltmek için ekran boyutunun büyümesi gerektiğinden, Xiaomi'nin bu yola gireceği belirtiliyor.

    Daha büyük boyutun bir diğer avantajı da, yatay olarak genişletilmiş bir telefoto kamerayı yerleştirmeye imkan tanıması. Şu anda, temel model 2,6x (60 mm) bir telefoto içeriyor. Telefonun yüzey alanın genişlemesi, daha gelişmiş bir telefoto kameraya geçişe olanak tanıyacak.

    Bu değişiklik, daha büyük ekranları ve daha ince cihazları tercih eden kullanıcılar için sevindirici olsa da, kompakt akıllı telefon sevenler için hayal kırıklığı yaratacak. Tabi, telefonun tanıtılmasına daha aylar olduğu için, bu söylentiye şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Çünkü üreticiler, telefon geliştirme aşamasında farklı prototipleri test edebiliyor. Bu nedenle, Xiaomi'nin nihai tasarım tercihi farklı olabilir.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/03/17/xiaomi-16-to-abandon-compact-design-for-larger-display-and-slimmer-build/ https://m.weibo.cn/detail/5144518810667659
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