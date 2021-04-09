Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor

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Güney Koreli Android akıllı telefon üreticisi Samsung, iPhone kullanıcılarının bazı Samsung Galaxy kullanıcı arayüzü işlevlerini deneyimlemelerini sağlayan iTest adlı yeni bir web sitesi yayınladı. Web sitesi üzerinden yayınlanan web tabanlı uygulama ile iPhone kullanıcıları, Samsung Galaxy telefonların bazı özelliklerine erişim sağlayabilecek.

Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor"

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iPhone'da Samsung Galaxy deneyimi

Yakın tarihli yayınlanan bir rapora göre Apple, marka sadakatinin en yüksek olduğu şirketler arasında her geçen gün yerini daha da sağlamlaştırıyor. Samsung, yeni deneyim şansı ile mevcut iPhone sahiplerinden kendi bünyesine katılım sağlamayı amaçlıyor. Yeni Zelanda'da test edilen bu deneyim, tüm ülkelerdeki iPhone kullanıcıları tarafından erişilebilir görünüyor.

iPhone'da Samsung Galaxy deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların, öncelikle iTest web sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor. Siteye girdikten sonra kullanıcılara, ekrandaki QR kodunu telefonlarında taratmaları bekleniyor. Tarama işleminden sonra ise son olarak iPhone'un ana ekranına bir web uygulaması eklemeleri için izin isteniyor.

İndirilen web uygulaması üzerinden kullanıcılar, çeşitli uygulama ve ayar seçenekleriyle tamamlanmış bir Galaxy akıllı telefon ana ekranın simülasyonunu görüntüleyecekler. Kullanıcılar, Galaxy Store'u açabiliyor, Temalar uygulayabiliyor ve hatta mesajlara ve telefon uygulamalarına erişebiliyor.

Yeni deneyim ile alakalı Samsung: “Telefonları değiştirmeden Samsung'u biraz tatmak üzeresiniz. Her işlevi kopyalayamayız ancak diğer tarafa geçmenin gözünü korkutan hiçbir şeyin olmadığını çabucak görmelisiniz.” diyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/08/samsungs-itest-website-lets-iphone-users-test-out-android

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