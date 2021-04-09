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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor

    Samsung, iPhone kullanıcılarının bir web uygulaması aracılığıyla Galaxy akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. iTest web uygulaması, bazı Galaxy özelliklerine erişim sunuyor.
    09 Nisan 2021, 15:20 (5 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor
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    Güney Koreli Android akıllı telefon üreticisi Samsung, iPhone kullanıcılarının bazı Samsung Galaxy kullanıcı arayüzü işlevlerini deneyimlemelerini sağlayan iTest adlı yeni bir web sitesi yayınladı. Web sitesi üzerinden yayınlanan web tabanlı uygulama ile iPhone kullanıcıları, Samsung Galaxy telefonların bazı özelliklerine erişim sağlayabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor"

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    iPhone'da Samsung Galaxy deneyimi

    Yakın tarihli yayınlanan bir rapora göre Apple, marka sadakatinin en yüksek olduğu şirketler arasında her geçen gün yerini daha da sağlamlaştırıyor. Samsung, yeni deneyim şansı ile mevcut iPhone sahiplerinden kendi bünyesine katılım sağlamayı amaçlıyor. Yeni Zelanda'da test edilen bu deneyim, tüm ülkelerdeki iPhone kullanıcıları tarafından erişilebilir görünüyor.

    iPhone'da Samsung Galaxy deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların, öncelikle iTest web sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor. Siteye girdikten sonra kullanıcılara, ekrandaki QR kodunu telefonlarında taratmaları bekleniyor. Tarama işleminden sonra ise son olarak iPhone'un ana ekranına bir web uygulaması eklemeleri için izin isteniyor.

    İndirilen web uygulaması üzerinden kullanıcılar, çeşitli uygulama ve ayar seçenekleriyle tamamlanmış bir Galaxy akıllı telefon ana ekranın simülasyonunu görüntüleyecekler. Kullanıcılar, Galaxy Store'u açabiliyor, Temalar uygulayabiliyor ve hatta mesajlara ve telefon uygulamalarına erişebiliyor.

    Yeni deneyim ile alakalı Samsung: “Telefonları değiştirmeden Samsung'u biraz tatmak üzeresiniz. Her işlevi kopyalayamayız ancak diğer tarafa geçmenin gözünü korkutan hiçbir şeyin olmadığını çabucak görmelisiniz.” diyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/08/samsungs-itest-website-lets-iphone-users-test-out-android
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    | OMG! | 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone ile ne güzel akıyor arayüz
    Yanıtla +7
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence gayet mantıklı. Senelerce iphone kullanan biri androidin güncel halini merak ediyordur. Yararlı ve zekice olmuş 10 tane müşteri bile çekebilseler uygulamanın belkide yazılım masrafı çıkar.
    Bence gayet mantıklı. Senelerce iphone kullanan biri androidin güncel halini merak ediyordur. Yararlı ve zekice olmuş 10 tane müşteri bile çekebilseler uygulama...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sis651 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sen git hafıza kartı desteğini kaldır, sonra böyle oyuncaklarla alakasız bir platformdan kullanıcı çekeceğini san.
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence gayet mantıklı. Senelerce iphone kullanan biri androidin güncel halini merak ediyordur. Yararlı ve zekice olmuş 10 tane müşteri bile çekebilseler uygulamanın belkide yazılım masrafı çıkar.
    Yanıtla +5
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    ARAGORNyeg 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten iphone alan kişiler "iphone" olduğu için alıyorlar. Niye böyle bir delilik yapılmış
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    mert1907 (Mert Karakoç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Asıl haber Apple iGalaxy uygulaması yaptığı zaman olur.
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    | OMG! | 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone ile ne güzel akıyor arayüz
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel yapmışlar
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    joven ( joven) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kalsın ben almayayım
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