Xiaomi 16 ailesi ortaya çıktı: Ekran boyutları, kamera detayları ve işlemcisi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi için geri sayım sürerken, Xiaomi 16 ailesiyle ilgili sızıntılar da giderek netleşiyor. Eylül ayı sonuna doğru tanıtılması beklenen seride, üç farklı modelin yer alacağı belirtiliyor. En dikkat çeken detaylardan biri ise, tüm seride 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kameranın kullanılacağı iddiası.

Seride yer alacak modellerin ekran boyutları konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı. Xiaomi 16 Pro Mini’nin 6.3 inçlik kompakt bir ekranla, Xiaomi 16 Pro’nun ise 6.8 inçlik daha geniş bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu iki modelin arasına konumlanacak olan standart Xiaomi 16 modelinin ise yaklaşık 6.5 inçlik bir ekran sunacağı ifade ediliyor. Bu modelin, performans, batarya kapasitesi ve tasarım anlamında oldukça dengeli bir yapı sunacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 16 Pro Mini modelinde öne çıkan bir diğer özellik ise üst düzey kamera donanımı. Büyük ana sensöre ek olarak, periskop telefoto lens ve kablosuz şarj gibi gelişmiş özelliklerle donatılacağı söyleniyor. Ancak bu teknik avantajların, pil kapasitesi açısından bazı fedakârlıklar doğurabileceği belirtiliyor. Şirketin bu konuda iyileştirme çalışmaları yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Xiaomi 16 Pro Max, devasa bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor 4 gün önce eklendi

Serinin tüm modellerinde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine yer verileceği iddia ediliyor. Bu işlemcinin özellikle oyun ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda ciddi bir fark yaratması bekleniyor. Ayrıca Xiaomi 16 serisine, ilerleyen dönemde Xiaomi 16 Ultra ve Xiaomi 16S Pro modellerinin de ekleneceği ifade ediliyor. Bu iki üst segment cihazın 2026’nın ilk yarısında tanıtılması planlanıyor.

Xiaomi 16S Pro’nun yeni nesil Xring O2 kamera sistemine sahip olacağı tahmin edilirken, Xiaomi 16 Ultra’nın ise hangi işlemciyi kullanacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak iki modelin de serinin amiral gemisi kimliğini daha da ileri taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 16 ailesi ortaya çıktı: İşte merak edilen tüm yönleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: