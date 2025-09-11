Giriş
    Xiaomi 16 özellikleri sızdı: 7.000 mAh batarya ile iddialı geliyor

    Xiaomi'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı Xiaomi 16'nın özellikleri ortaya çıktı. Güçlü işlemcisi, dev bataryası ve kamera özellikleriyle telefon piyasaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

    Xiaomi 16 özellikleri sızdı: 7000 mAh batarya ile iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bu ay içerisinde yeni Xiaomi 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce, serinin temel modeli olan Xiaomi 16'ye ait detaylar ortaya çıktı. Yeni sızıntılar, telefonun yalnızca ham performansa değil, aynı zamanda pil ömrü, dayanıklılık ve kameralar gibi diğer yönlerden de önemli iyileştirmeler getireceğini gösteriyor. 

    Xiaomi 16 neler sunacak?

    Telefonun, bazı raporlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 olarak da anılan Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle geleceği belirtiliyor. Xiaomi 16 serisinin bu yonga setini kullanan ilk seri olması bekleniyor.

    Xiaomi 16'nın en dikkat çekici özelliklerinden bir bataryası olacak gibi görünüyor. Kompakt boyutuna rağmen telefonun 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir pille gelmesi bekleniyor. Üstelik selefinden daha hızlı olan 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğinin de sunulacağı belirtiliyor.

    Telefonun selefine benzer şekilde 6,3 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde 120 Hz LTPO OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Dayanıklılık tarafında ise IP68'den IP69'a yükseltme yapılacağı belirtiliyor.

    Kamera tarafında ise çok büyük iyileştirmeler yer almayacak. 50 MP Omnivision ana lens, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP ISOCELL JN5 telefoto kameradan oluşan üçlü kurulumun devam edeceği söyleniyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yerini alacak.

    Tasarım açısından Xiaomi 16'nın daha yuvarlak köşelerle selefinden farklılaşacağı belirtiliyor. Tüm bu iyileştirmelerle Xiaomi 16, iPhone 17 ve Galaxy S25 gibi rakiplerine karşı güçlü bir konuma erişebilir.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/09/10/xiaomi-16-leaks-hint-at-huge-battery-and-camera-refinements/ https://x.com/heyitsyogesh/status/1965662439179256081
