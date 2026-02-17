Giriş
    Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi 17 ve 17 Ultra'nın 28 Şubat'taki global lansman tarihi sızdırıldı. Avrupa fiyatları açıklanırken batarya kapasitesinde düşüş yaşanacak. İşte detaylar...  

    Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17 için global lansman tarihi netleşmeye başladı. Fransa kaynaklı son rapora göre Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra, 28 Şubat'ta Avrupa dahil olmak üzere küresel pazarda resmiyet kazanacak. Daha önce ortaya çıkan fiyat sızıntıları da bu bilgilerle birlikte yeniden doğrulanmış oldu.

    Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun Avrupa fiyatları sızdırıldı

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 17, Avrupa'da siyah, Venture Green, Ice Blue ve Alpine Pink olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Xiaomi 17 Ultra ise siyah, beyaz ve Starlit Green renkleriyle raflardaki yerini alacak. Fiyat tarafında ise dikkat çeken bir artış görünmüyor. Daha önceki sızıntılarda belirtildiği gibi her iki modelin de Avrupa fiyatlarının selefleriyle aynı seviyede kalacağı paylaşıldı.

    Buna göre Xiaomi 17'nin 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğinin 999 eurodan başlaması, 512 GB versiyonun ise 1.099 euro seviyesinde konumlanması bekleniyor. Xiaomi 17 Ultra tarafında ise 16 GB RAM + 512 GB modelin 1.499 euro, 1 TB versiyonun ise 1.699 euro fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

    • Xiaomi 17 12 GB RAM + 256GB: 999 euro
    • Xiaomi 17 12 GB RAM + 512GB: 1.099 euro
    • Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM + 512 GB: 1.499 euro
    • Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM + 1TB: 1.699 euro

    Donanım tarafında cihazların Çin versiyonlarıyla büyük ölçüde aynı olacağı belirtiliyor. Ancak batarya kapasitesi konusunda Avrupa modellerinde bir kırpma söz konusu. Xiaomi 17'nin Çin'de 7.000 mAh batarya ile gelmesi beklenirken, Avrupa sürümünde 6.330 mAh kapasiteye yer verileceği ifade ediliyor. Xiaomi 17 Ultra'da ise Çin'de 6.800 mAh olan bataryanın Avrupa'da 6.000 mAh seviyesinde olması bekleniyor.

