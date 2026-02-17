Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17 için global lansman tarihi netleşmeye başladı. Fransa kaynaklı son rapora göre Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra, 28 Şubat'ta Avrupa dahil olmak üzere küresel pazarda resmiyet kazanacak. Daha önce ortaya çıkan fiyat sızıntıları da bu bilgilerle birlikte yeniden doğrulanmış oldu.

Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun Avrupa fiyatları sızdırıldı

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 17, Avrupa'da siyah, Venture Green, Ice Blue ve Alpine Pink olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Xiaomi 17 Ultra ise siyah, beyaz ve Starlit Green renkleriyle raflardaki yerini alacak. Fiyat tarafında ise dikkat çeken bir artış görünmüyor. Daha önceki sızıntılarda belirtildiği gibi her iki modelin de Avrupa fiyatlarının selefleriyle aynı seviyede kalacağı paylaşıldı.

Buna göre Xiaomi 17'nin 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğinin 999 eurodan başlaması, 512 GB versiyonun ise 1.099 euro seviyesinde konumlanması bekleniyor. Xiaomi 17 Ultra tarafında ise 16 GB RAM + 512 GB modelin 1.499 euro, 1 TB versiyonun ise 1.699 euro fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

Xiaomi 17 12 GB RAM + 256GB: 999 euro

Xiaomi 17 12 GB RAM + 512GB: 1.099 euro

Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM + 512 GB: 1.499 euro

Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM + 1TB: 1.699 euro

Donanım tarafında cihazların Çin versiyonlarıyla büyük ölçüde aynı olacağı belirtiliyor. Ancak batarya kapasitesi konusunda Avrupa modellerinde bir kırpma söz konusu. Xiaomi 17'nin Çin'de 7.000 mAh batarya ile gelmesi beklenirken, Avrupa sürümünde 6.330 mAh kapasiteye yer verileceği ifade ediliyor. Xiaomi 17 Ultra'da ise Çin'de 6.800 mAh olan bataryanın Avrupa'da 6.000 mAh seviyesinde olması bekleniyor.

