Xiaomi Redmi K70 Ultra yakında geliyor: Bir özelliğiyle ilk olacak

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bildiğiniz gibi Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerinden oluşan Redmi K70 serini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Ancak bir süredir Redmi K70 Ultra isimli yeni bir modelin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi modelin bir özelliği daha doğrulandı.

Redmi serisinde ilk olacak

Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Redmi K70 Ultra'ya gelirsek, telefon hakkında daha önce çok sayıda sızıntı paylaşıldı. Son gelen raporlar ise, Redmi K70 Ultra'nın bir özelliğiyle ilk olacağını gösteriyor.

Sızıntıya göre akıllı telefon, MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye ek olarak Xiaomi imzalı dört adet dahili çip barındıracak. Bunlar arasında hızlı şarj için Surge P2, güç yönetimi için G1, sinyal iyileştirme için T1 ve bağımsız ekran işleme için D1 yer alıyor.

Buna ek olarak Redmi K70 Ultra, 1.5K çözünürlük sunan yeni C8+ ekranı kullanacak. Ekranın 144Hz'e kadar yenileme hızı sunacağı ve düz hatlara sahip olacağı söyleniyor. Güvenlik için ekranda parmak izi okuyucu bulunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi telefon, Dimensity 9300 Plus işlemciden güç alacak.

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Bellek ve depolama seçenekleri arasında; 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB olacak. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh bataryaya sahip olacak. 20 megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 megapiksel (birincil) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip olacak. Beklenen diğer özellikler arasında metal çerçeve, VC ısı dağıtma ünitesi ve IP68 sertifikalı kasa yer alıyor.

Xiaomi Redmi K70 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Redmi K70 Ultra modelinin Xiaomi’nin yeni katlanana telefonlarıyla birlikte 19 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi Redmi K70 Ultra geliyor! Bir özelliğiyle ilk olacak