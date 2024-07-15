Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi K70 Ultra yakında geliyor: Bir özelliğiyle ilk olacak

    Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi telefonu Redmi K70 Ultra için geri sayım başladı. Telefon, bir özelliğiyle Redmi serisinde ilk olacak. İşte tüm bilinenler...
    Xiaomi Redmi K70 Ultra geliyor! Bir özelliğiyle ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bildiğiniz gibi Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerinden oluşan Redmi K70 serini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Ancak bir süredir Redmi K70 Ultra isimli yeni bir modelin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi modelin bir özelliği daha doğrulandı.

    Redmi serisinde ilk olacak

    Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Redmi K70 Ultra'ya gelirsek, telefon hakkında daha önce çok sayıda sızıntı paylaşıldı. Son gelen raporlar ise, Redmi K70 Ultra'nın bir özelliğiyle ilk olacağını gösteriyor. 

    Sızıntıya göre akıllı telefon, MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye ek olarak Xiaomi imzalı dört adet dahili çip barındıracak. Bunlar arasında hızlı şarj için Surge P2, güç yönetimi için G1, sinyal iyileştirme için T1 ve bağımsız ekran işleme için D1 yer alıyor. 

    Buna ek olarak Redmi K70 Ultra, 1.5K çözünürlük sunan yeni C8+ ekranı kullanacak. Ekranın 144Hz'e kadar yenileme hızı sunacağı ve düz hatlara sahip olacağı söyleniyor. Güvenlik için ekranda parmak izi okuyucu bulunacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi telefon, Dimensity 9300 Plus işlemciden güç alacak.

    Bellek ve depolama seçenekleri arasında; 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB olacak. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh bataryaya sahip olacak. 20 megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 megapiksel (birincil) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip olacak. Beklenen diğer özellikler arasında metal çerçeve, VC ısı dağıtma ünitesi ve IP68 sertifikalı kasa yer alıyor.

    Xiaomi Redmi K70 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Redmi K70 Ultra modelinin Xiaomi’nin yeni katlanana telefonlarıyla birlikte 19 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 301 service yazısı 35 lik votkadan kaç bardak çıkar yerli alkoller saatin arka kapağı nasıl kapatılır pajeet ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız