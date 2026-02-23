Giriş
    Xiaomi, dünyanın en ince MagSafe powerbank'ini piyasaya sürüyor

    Xiaomi 17 serisinin küresel lansmanı yaklaşıyor. Aynı etkinlikte tanıtılacak ürünlerden biri de Xiaomi'nin "Dünyanın en ince MagSafe powerbank" olduğu iddia ettiği taşınabilir şarj cihazı olacak.

    Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, premium aksesuar serisini Avrupa'ya genişletiyor. İlk olarak Çin'de piyasaya sürülen yenilikçi 5000mAh MagSafe powerbank, 28 Şubat'ta Barselona’da gerçekleşecek küresel lansmanda tanıtılacak. Powerbank, gelişmiş Jinshajiang silikon-karbon teknolojisiyle çalışıyor.

    Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 (15W) Türkiye'de de satışa sunulacak

    Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 (15W) Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000, yalnızca 6 mm inceliğinde ve 98 gram ağırlığında. Xiaomi, bunun piyasadaki en ince taşınabilir şarj powerbank olduğunu iddia ediyor.

    Xiaomi'nin en yeni powerbank’i, akıllı telefonunuzun arkasına zahmetsizce takılabilen ultra ince bir form faktörü sunuyor. İlk sürüm minimalist gümüş-beyaz bir kaplamaya sahipken, resmi tanıtımlar Barselona lansmanında canlı yeni turuncu modelin de tanıtılacağını ortaya koyuyor. Yüksek yoğunluklu silikon-karbon pil hücrelerinin kullanımı, cebinize gereksiz ağırlık eklemeden güvenli 5000mAh kapasiteyi korumanın sırrı.

    Powerbank, çarpıcı 6 mm'lik boyutunun ötesinde, şarj performansından da ödün vermiyor. Kullanıcılar, kablosuz kullanım kolaylığı için 15W manyetik kablosuz çıkıştan yararlanabiliyor ya da USB-C portundan hızlı 22.5W kablolu şarj edebiliyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, aksesuarın evrensel platformlar arası uyumluluğuna dikkat çekiyor. Power bank, amiral gemisi Xiaomi 17 serisiyle mükemmel çalışacak şekilde tasarlanmış, tüm iPhone 17 modellerinin de manyetik şarj sistemlerini sorunsuz bir şekilde destekliyor.

    Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 (15W), Çin’de 299 yuan (43 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor. Küresel çapta bir etkinlik olacağından Xiaomi 17 serisiyle birlikte powerbank’in de Türkiye’de satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

