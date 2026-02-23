Xiaomi, dünyanın en ince MagSafe powerbank'ini piyasaya sürüyor

Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 (15W) Türkiye'de de satışa sunulacak
Xiaomi'nin en yeni powerbank’i, akıllı telefonunuzun arkasına zahmetsizce takılabilen ultra ince bir form faktörü sunuyor. İlk sürüm minimalist gümüş-beyaz bir kaplamaya sahipken, resmi tanıtımlar Barselona lansmanında canlı yeni turuncu modelin de tanıtılacağını ortaya koyuyor. Yüksek yoğunluklu silikon-karbon pil hücrelerinin kullanımı, cebinize gereksiz ağırlık eklemeden güvenli 5000mAh kapasiteyi korumanın sırrı.
Powerbank, çarpıcı 6 mm'lik boyutunun ötesinde, şarj performansından da ödün vermiyor. Kullanıcılar, kablosuz kullanım kolaylığı için 15W manyetik kablosuz çıkıştan yararlanabiliyor ya da USB-C portundan hızlı 22.5W kablolu şarj edebiliyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, aksesuarın evrensel platformlar arası uyumluluğuna dikkat çekiyor. Power bank, amiral gemisi Xiaomi 17 serisiyle mükemmel çalışacak şekilde tasarlanmış, tüm iPhone 17 modellerinin de manyetik şarj sistemlerini sorunsuz bir şekilde destekliyor.
Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 (15W), Çin’de 299 yuan (43 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor. Küresel çapta bir etkinlik olacağından Xiaomi 17 serisiyle birlikte powerbank’in de Türkiye’de satışa sunulmasını bekleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi