Xiaomi Tag ve ultra ince powerbank Türkiye’de satışa sunuldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple AirTag takip cihazın en uygun fiyatlı alternatiflerden birisi olarak gösterilen Xiaomi Tag ve inceliği ile dikkat çeken MagSafe uyumlu powerbank modeli ülkemizde de satışa sunuluyor.

Xiaomi Tag ve Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000

Xiaomi Tag takip cihazı Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantılarını kullanıyor. Apple Find My ve Google Find Hub uyumlu. Google Find Hub kullanıcıları eşyayı bulursa, sahibinin bilgilerini içeren bir açılır pencereyle karşılaşıyor. Apple Find My kullanıcıları ise NFC dokunuşuyla kaydedilmiş iletişim bilgilerini görebiliyor. Bilinmeyen bir Tag kullanıcıyı uzun süre boyunca takip ederse, sistem anti-takip uyarısı göndererek bilgilendiriyor.

Xiaomi Tag tanıtıldı: Apple AirTag'e uygun fiyatlı rakip olacak 5 gün önce eklendi

Xiaomi Tag, kullanıcının yakınındaki bir eşyayı kaybettiğinde bulmasına yardımcı olmak için ses çıkaran dahili piezoelektrik zil içeriyor. Xiaomi takip cihazı, değiştirilebilir CR2032 pil ile çalışıyor ve yaklaşık bir yıla kadar dayanıyor. 10 g ağırlığında ve IP67 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olan takip cihazı 599TL fiyat etiketine sahip.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 ise 6 mm inceliğinde ve 98 gram ağırlığında. Kullanıcılar, kablosuz kullanım kolaylığı için 15W manyetik kablosuz çıkıştan yararlanabiliyor ya da USB-C portundan hızlı 22.5W kablolu şarj edebiliyor. 5000mAh kapasiteli olan powerbank 3099TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: