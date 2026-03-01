Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Tag ve ultra ince powerbank Türkiye’de satışa sunuldu

    Xiaomi’nin uygun fiyatlı takip cihazı Xiaomi Tag ve dünyanın en ince taşınabilir şarj cihazı iddiasındaki Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 ülkemizde satışa çıkıyor.

    Xiaomi Tag Tam Boyutta Gör
    Apple AirTag takip cihazın en uygun fiyatlı alternatiflerden birisi olarak gösterilen Xiaomi Tag ve inceliği ile dikkat çeken MagSafe uyumlu powerbank modeli ülkemizde de satışa sunuluyor.

    Xiaomi Tag ve Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000

    Xiaomi Tag takip cihazı Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantılarını kullanıyor. Apple Find My ve Google Find Hub uyumlu. Google Find Hub kullanıcıları eşyayı bulursa, sahibinin bilgilerini içeren bir açılır pencereyle karşılaşıyor. Apple Find My kullanıcıları ise NFC dokunuşuyla kaydedilmiş iletişim bilgilerini görebiliyor. Bilinmeyen bir Tag kullanıcıyı uzun süre boyunca takip ederse, sistem anti-takip uyarısı göndererek bilgilendiriyor.

    Xiaomi Tag, kullanıcının yakınındaki bir eşyayı kaybettiğinde bulmasına yardımcı olmak için ses çıkaran dahili piezoelektrik zil içeriyor. Xiaomi takip cihazı, değiştirilebilir CR2032 pil ile çalışıyor ve yaklaşık bir yıla kadar dayanıyor. 10 g ağırlığında ve IP67 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olan takip cihazı 599TL fiyat etiketine sahip.

    Xiaomi Tag Türkiye’de satışta Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Ultra Thin Magnetic PowerBank 5000 ise 6 mm inceliğinde ve 98 gram ağırlığında. Kullanıcılar, kablosuz kullanım kolaylığı için 15W manyetik kablosuz çıkıştan yararlanabiliyor ya da USB-C portundan hızlı 22.5W kablolu şarj edebiliyor. 5000mAh kapasiteli olan powerbank 3099TL olarak satılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sandimmun neoral kullananların yorumları clio 1.0 tce yakıt tüketimi olağanüstü hecelerine nasıl ayrılır tapuda kat irtifakı yazıyor ama iskan var ekmek ve şeker yemezsek ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum