iQOO 15 satış rekoru kırdı: Markanın en hızlı satan telefonu

Tam Boyutta Gör iQOO'nun yeni amiral gemisi telefonu iQOO 15, Çin'de satışa sunulmasının ardından büyük bir satış başarısına imza attı. Şirketin açıklamasına göre, model satışa çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada iQOO 13'ün tüm gün satışlarını geride bırakarak markanın tarihindeki en hızlı satılan cihaz oldu.

iQOO 15 satış rekoru kırdı

Kaçıranlar için bir süredir hem özellikleri hem de fiyatı ile büyük ilgi gören iQOO 15, lansman öncesinde de beklentileri yükseltmişti. Paylaşılan bilgilere göre, telefonun 10. Yıl Koleksiyon Sürümü (16 GB RAM + 512 GB depolama) anında tükendi. Şirket, bu özel model için 24 Ekim tarihinde sınırlı sayıda yeniden stok yapılacağını duyurdu.

iQOO 15'in başlangıç fiyatı 4.199 yuan (yaklaşık 589 dolar) olarak açıklandı. Lansman dönemine özel indirimlerle fiyat 3.699 yuan'a (yaklaşık 520 dolar) kadar düşüyor. Marka, telefonun toplam kaç adet sattığını açıklamadı. Ancak 30 dakikada iQOO 13'ün tüm gün satışlarını geride bıraktığını söylüyor.

iQOO 15 özellikleri

iQOO 15 ön yüzünde 6,85 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü Samsung Everest AMOLED ekrandan destek alıyor. Bu panel, 6.000 nit tepe parlaklık değeri ve TÜV Rheinland onaylı göz koruma sertifikasına sahip.

Performans tarafında iQOO 15, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip. Ayrıca "Q3" adındaki özel oyun çipi, 2K çözünürlükte 144 FPS kare hızlarını ve 120 FPS ışın izleme desteği sunuyor. Bu da mobil cihazlar arasında oldukça nadir görülen bir özellik. Kamera bölümünde ise telefonda Sony IMX882 sensörlü 3x periskop telefoto lens (100x yakınlaştırma) bulunuyor.

Vivo ve iQOO’nun bu modelleri Android 16 güncellemesini almayacak 4 ay önce eklendi

Tüm bu donanım 7.000 mAh kapasiteli dev bir bataryadan güç alıyor. Cihaz, 100W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle yalnızca birkaç dakikada önemli oranda şarj olabiliyor.

