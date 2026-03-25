Galaxy A serisinin en güçlüleri: Samsung Galaxy A57 5G vs A56 5G

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A57 5G ve Galaxy A56 5G ilk bakışta neredeyse aynı görünüyor. Aynı boyut, aynı pil ve hatta aynı temel kamera kurulumu. Ancak Galaxy A57, form faktörünü korurken performans, ekran kalitesi ve başka noktalarda iyileştirmeler sunuyor. Galaxy A57 5G ve Galaxy A56 5G karşılaştırma yazısında iki model arasındaki farklılıklara değiniyoruz.

Performans iyileştirmeleri, 512GB depolama seçeneği, WiFi 7, Super AMOLED+ ekran

Tam Boyutta Gör Farkın en belirgin olduğu yer burası. Galaxy A56 5G, Exynos 1580 işlemciyle gelirken, Galaxy A57 5G daha yeni Exynos 1680 işlemciyi taşıyor. Kağıt üzerinde iyileştirmeler açık; CPU performansı %12.5, GPU %13.8 ve NPU performansı %42'ye kadar artıyor.

NPU performansı önemli. NPU, kamera işleme, görüntü iyileştirme ve sistem optimizasyonları gibi yapay zeka ile ilgili görevleri üstleniyor. Günlük kullanımda bu, daha hızlı fotoğraf işleme, daha akıcı çoklu görev ve zaman içinde daha kararlı performans anlamına geliyor.

Samsung ayrıca Galaxy A57'de bellek hızını %17 artırdı; bu da uygulama yükleme ve görevler arasında geçişi kolaylaştıracak.

Soğutma da %13 daha büyük bir buhar odasıyla iyileştirildi. Bu, özellikle A56'ya kıyasla, A57'nin oyun oynarken veya uzun süreli kullanımda performansını daha iyi korumasına yardımcı olacak.

Depolama seçenekleri de genişletildi. İlk kez bir A serisi telefonda 512 GB depolama seçeneği sunuluyor.

Değişikliklerden biri de bağlantı. Galaxy A56 5G, Wi-Fi 6'yı desteklerken, Galaxy A57 5G Wi-Fi 6E'ye yükseltildi. Bu, daha az kalabalık ve yoğun ortamlarda daha kararlı 6 GHz bandına erişim sağlıyor. Sık sık alışveriş merkezlerinde, etkinliklerde veya kalabalık alanlarda bulunuyorsanız, bu fark edilebilir bir değişiklik yaratabilir.

Ekran aynı görünüyor ancak tam olarak aynı değil. Her iki cihaz da 120Hz 6.7 inç panel kullanıyor. Ancak A57, daha yüksek çözünürlüklü (Super AMOLED+) ve daha parlak (1900 nit'e kadar) ekrana sahip. Super AMOLED+, Super AMOLED'in geliştirilmiş bir sürümü. Ana fark, panel yapısı ve verimliliğinde. Genellikle daha düzeyli alt piksel düzeni kullanıyor; bu da aynı çözünürlükte daha keskin metin ve biraz daha iyi netlik sağlıyor.

Ayrıca daha enerji verimli. Yani benzer veya daha iyi parlaklık sağlarken daha az pil tüketiyor. Gerçek kullanımda bu, daha iyi dış mekan görünürlüğü ve biraz daha iyi verimlilik anlamına geliyor. İç mekanlarda fark çok az olacaktır. Doğrudan güneş ışığı altında, A57 daha belirgin bir avantaja sahip olacak gibi görünüyor.

Daha ince tasarım

Tam Boyutta Gör Galaxy A57 5G, A56'ya kıyasla daha ince (6.9mm) ve hafif (179 gr). Çerçeveler de biraz azaltılmış. Her iki cihaz da ön ve arka yüzünde Gorilla Glass Victus+ kullanıyor ancak A57 daha premium bir his sağlamak için metal çerçeve kullanmaya devam ediyor. Her ikisi de IP68 toz ve su geçirmezlik özelliğini koruyor.

Kamera iyileştirmeleri

Tam Boyutta Gör Kağıt üzerinde, kamera kurulumu değişmemiş gibi görünüyor. Her iki cihazda da OIS'li 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı, 5MP makro ve 12MP ön kamera bulunuyor. Ancak bir fark var; Galaxy A57 5G, geliştirilmiş ISP ve iyileştirilmiş düşük gürültü işleme sunuyor. Samsung ayrıca daha iyi HDR video ve özellikle gece çekimi videolarında geliştirilmiş düşük ışık performansını da dikkat çekiyor.

Bir diğer geliştirme ise daha hızlı çekim. Galaxy A57, çekimler arası gecikmeyi yaklaşık 230 ms’ye (A56’da 300 ms) düşürüyor. Ayrıca lensler arasında daha akıcı zoom geçişleri sunuyor. Bu değişiklikler kamera donanımını değiştirmiyor ancak kararlılığı ve kullanılabilirliği artırıyor.

Pil aynı kalıyor, verimlilik artıyor

Her iki cihaz da 45W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryayla donatılmış. Kapasite veya şarj hızında bir değişiklik yok. Ancak, A57'deki daha yeni işlemci ve geliştirilmiş verimlilik, pil ömrünü az da olsa iyileştirecektir.

Samsung Galaxy A57 5G vs Galaxy A56 5G karşılaştırma 🆚 Özellik Galaxy A57 5G Galaxy A56 5G Ekran 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1900 nit, Super AMOLED+ 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1680 Samsung Exynos 1580 Bellek 8GB / 12GB RAM 8GB / 12GB RAM Depolama 128GB / 256GB / 512GB 128GB / 256GB Arka kamera 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 5MP f/2.2 (makro) 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 5MP f/2.2 (makro) Ön kamera 12MP f/2.2 12MP f/2.2 Batarya 5000 mAh, 45W hızlı şarj 5000 mAh, 45W hızlı şarj İşletim sistemi Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7 Bağlantı 5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3 5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.3 Boyut ve ağırlık 161.5 x 76.8 x 6.9 mm, 179 g 162.2 x 77.5 x 7.4 mm, 198 g Fiyat Türkiye fiyatı açıklanmadı 128GB: 25.999 TL 256GB: 27.999 TL * Samsung Türkiye online mağaza fiyatıdır

Galaxy A57 5G, günlük kullanımda en çok etkileyen alanlarda iyileştirmeler sunuyor. Daha hızlı, biraz daha verimli, dışarıda daha parlak ve yoğun kullanımda daha stabil. Kamera donanımı aynı kalırken, işlem gücü ve kullanılabilirlik artıyor. Bağlantı da Wi-Fi 6E ile gerçek bir yükseltme alıyor. Ekran boyutu, batarya ve genel kamera kurulumu da dahil olmak üzere diğer her şey aynı kalıyor.

Galaxy A57 5G, yeni tasarım sunmasa da önemli noktalarda iyileştirmeler getiriyor. Aynı temel deneyimi korurken performansı, ekran görünürlüğünü ve bağlantıyı geliştiriyor. Eğer Galaxy A56 5G kullanıyorsanız, yükseltme bu iyileştirmeleri ne kadar önemsediğinize bağlı. Ancak daha eski bir model kullanıyorsanız geçmeyi düşünebilirsiniz.

