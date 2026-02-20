Xiaomi 17 küresel lansman tarihi duyuruldu: "Görüntülemede yeni soluk"

Xiaomi 17 küresel lansmanı 28 Şubat'ta
Xiaomi, Xiaomi 17 serisini ve Xiaomi 17 Ultra'yı 28 Şubat 2026'da İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek özel bir etkinlikle küresel olarak resmen tanıtacak. Lansman, TSİ 16.00’da canlı olarak yayınlanacak.
Lansmana özel ayrıcalıklı hizmetler
Xiaomi, Xiaomi 17 alıcılarının yararlanabileceği bazı avantajları ve ayrıcalıkları da açıkladı. Xiaomi'nin VIP ve Özel hizmet ayrıcalıklarının bir parçası olarak, her Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Ultra sahibi, 24 aylık kalite güvencesi, 6 ay içinde ücretsiz ekran değişimi ve garanti süresi boyunca garanti dışı onarımda ücretsiz işçilik, 3 aylık YouTube Premium ve 3 aylık Google AI Pro deneme sürümü gibi avantajlardan yararlanacak. Canlı yayına katılanlar için Xiaomi, etkinlik sırasında özel hediyeler de açıklayacak.
|Model
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Ultra
|Ekran
|6.3 inç, 1.5K, 120Hz, 12-bit LTPO OLED, Xiaomi Dragon Crystal Glass
|6.3 inç, 1.5K, 120Hz, 12-bit LTPO OLED, Xiaomi Shield Glass 3.0
|6.9 inç, 1.5K, 120Hz, 12-bit LTPO OLED, Xiaomi Shield Glass 3.0
|6.3 inç, 2K, 120Hz, 12-bit LTPO OLED, Xiaomi Shield Glass 3.0
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Yazılım
|HyperOS 3, Android 16
|HyperOS 3, Android 16
|HyperOS 3, Android 16
|HyperOS 3, Android 16
|Arka kamera
|
50MP Light Fusion 950 Leica (birincil)
50MP (ultra geniş açılı)
50MP (telefoto)
|
50MP Light Fusion 1050L Leica (birincil)
50MP (ultra geniş açılı)
50MP (periscope telefoto)
|
50MP Light Fusion 1050L Leica (birincil)
50MP (ultra geniş açılı)
50MP (periscope telefoto)
|
50MP Light Fusion 1050L Leica (birincil)
50MP (ultra geniş açılı)
200MP (periscope telefoto)
|Ön kamera
|50 MP
|50 MP
|50 MP
|50 MP
|Batarya
|7000 mAh, 100W kablolu hızlı şarj / 50W kablosuz şarj
|6300 mAh, 90W kablolu hızlı şarj / 50W kablosuz şarj
|7500 mAh, 90W kablolu hızlı şarj / 50W kablosuz şarj
|6800 mAh, 90W kablolu hızlı şarj / 50W kablosuz şarj
Etkinlikte Xiaomi 17 baz modelin yanı sıra, Xiaomi 17 Ultra ve Avrupa'da "Leitzphone powered by Xiaomi" olarak adlandırılacağı söylenen özel bir Leica Edition'ı da tanıtması muhtemel.
