Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisi rakiplerinin gerisinde kaldı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde geliştirdiği ilk akıllı telefon işlemcisi Xring O1'i tanıttı. Şirket, resmi duyuru sırasında yeni yonga setinin 3 milyonu aşan AnTuTu skoru elde ettiği gösteren bir görsel paylaştı. Ancak bağımsız olarak yapılan bir test bu sonucun abartılı olduğunu ortaya koyuyor.

Açıklanandan %13 daha düşük skor elde etti

Çinli S. White isimli bir kullanıcının Xiaomi 15S Pro üzerinde yaptığı testte, Xring O1 yongası 2,61 milyon puanla, resmi olarak açıklanan rakamın %13 daha altında bir skor elde edebildi. Bu skor, yeni yonga setinin Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

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Bu farklılığın sebebi muhtemelen Xioami'nin işlemciyi çok daha kontrollü bir ortamda test etmesinden kaynaklanıyor. Gerçek hayatta, soğutma tasarımı ve hatta ortam sıcaklığındaki farklılıklar bile performansa etki edebiliyor.

Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisini tanıttı 2 gün önce eklendi

Xring O1, tıpkı Dimensity 9400 gibi ARM'ın standart çekirdek tasarımlarının kullanıyor ve rakipleriyle aynı TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Snapdragon 8 Elite ise Qualcomm'un kendi geliştirdiği Oryon çekirdek tasarımlarını kullanıyor.

Xring O1'de, 3,9 GHz saat hızına sahip 2 adet Cortex-X925 prime çekirdek, 1,9-3,4 GHz arasında 6 adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve 1,8 GHz'de 2 adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeği olmak üzere 10 çekirdek bulunuyor. CPU'ya 16 çekirdekli ARM Immortalis-G925 GPU ve 44 TOPS güce sahip 6 çekirdekli bir NPU eşlik ediyor.

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