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    Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisi rakiplerinin gerisinde kaldı

    Xiaomi, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde geliştirdiği ilk akıllı telefon işlemcisi Xring O1'i tanıttı. Yeni yonga seti, Xiaomi'nin iddiasının aksine rakiplerinin gerisinde kalıyor.

    Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisi rakiplerinin gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde geliştirdiği ilk akıllı telefon işlemcisi Xring O1'i tanıttı. Şirket, resmi duyuru sırasında yeni yonga setinin 3 milyonu aşan AnTuTu skoru elde ettiği gösteren bir görsel paylaştı. Ancak bağımsız olarak yapılan bir test bu sonucun abartılı olduğunu ortaya koyuyor.

    Açıklanandan %13 daha düşük skor elde etti

    Çinli S. White isimli bir kullanıcının Xiaomi 15S Pro üzerinde yaptığı testte, Xring O1 yongası 2,61 milyon puanla, resmi olarak açıklanan rakamın %13 daha altında bir skor elde edebildi. Bu skor, yeni yonga setinin Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

    Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisi rakiplerinin gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör

    Bu farklılığın sebebi muhtemelen Xioami'nin işlemciyi çok daha kontrollü bir ortamda test etmesinden kaynaklanıyor. Gerçek hayatta, soğutma tasarımı ve hatta ortam sıcaklığındaki farklılıklar bile performansa etki edebiliyor.

    Xring O1, tıpkı Dimensity 9400 gibi ARM'ın standart çekirdek tasarımlarının kullanıyor ve rakipleriyle aynı TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Snapdragon 8 Elite ise Qualcomm'un kendi geliştirdiği Oryon çekirdek tasarımlarını kullanıyor.

    Xring O1'de, 3,9 GHz saat hızına sahip 2 adet Cortex-X925 prime çekirdek, 1,9-3,4 GHz arasında 6 adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve 1,8 GHz'de 2 adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeği olmak üzere 10 çekirdek bulunuyor. CPU'ya 16 çekirdekli ARM Immortalis-G925 GPU ve 44 TOPS güce sahip 6 çekirdekli bir NPU eşlik ediyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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    bergüzar türküsünün hikayesi kısaca konuşurken sesim boğuk çıkıyor petshop açma şartları sanayide ne iş yapılır arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen ses

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