Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisinden güç alan Xiaomi 15S Pro'yu tanıttı

Xring O1, en son nesil teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında, LPDDR5T RAM, UFS 4.1 depolama, USB 3.2 Gen2 bağlantısı ve Wi-Fi 7 yer alıyor. Ayrıca, özel 3 çekirdekli bir Xiaomi ISP'yi de barındırıyor.
Xiaomi 15S Pro özellikleri
İşlemci dışında telefonun diğer özellikleri Xiaomi 15 Pro ile aynı. Bunlar arasında 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ LTPO AMOLED ekran, üç adet 50 MP kamera (ana, geniş ve 5x periskop) ve 90W kablolu şarj destekli 6100 mAh silikon karbon pil yer alıyor. Xiaomi 15S Pro, Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile kutudan çıkıyor ve siyah ile mavi renk seçenekleriyle geliyor.
Xiaomi 15S Pro'nun 16GB / 512 GB sürümü Çin'de 763 dolardan satışa sunulurken, 1 TB versiyonu 832 dolardan satılıyor. Telefonun küresel pazarlarda satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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