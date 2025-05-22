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    Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisinden güç alan Xiaomi 15S Pro'yu tanıttı

    Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk akıllı telefon işlemcisi Xring O1'den güç alan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15S Pro'yu tanıttı. Yeni yonga seti neler sunuyor?

    Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk akıllı telefon işlemcisi Xring O1'den güç alan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15S Pro'yu tanıttı. Cihaz, geçtiğimiz sene tanıtılan Xiaomi 15 Pro ile birebir aynı olsa da, Xiaomi'nin yeni yonga setinin yeteneklerini sergilemesi adına önem taşıyor.

    Xring O1 neler sunuyor?

    Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından geliştirilen ve tasarlanan Xring O1, TSMC'nin ikinci nesil N3E (3nm) üretim sürecini kullanıyor. İşlemcide, 3,9 GHz saat hızına sahip 2 adet Cortex-X925 prime çekirdek, 1,9-3,4 GHz arasında 6 adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve 1,8 GHz'de 2 adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeği olmak üzere 10 çekirdek bulunuyor. CPU'ya 16 çekirdekli ARM Immortalis-G925 GPU ve 44 TOPS güce sahip 6 çekirdekli bir NPU eşlik ediyor.
    Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, amiral gemisi işlemcisnin AnTuTu testinde 3 milyondan fazla puan aldığını ve Snapdragon 8 Elite'i geride bıraktığını söylüyor. Xring O1 ayrıca Geekbench 6'da 3.000'den fazla tek çekirdek puanı ve 9.000'den fazla çok çekirdek puanı elde ediyor ve çok çekirdek puanında Apple'ın A18 Pro'sunu geride bırakıyor.

    Xring O1, en son nesil teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında, LPDDR5T RAM, UFS 4.1 depolama, USB 3.2 Gen2 bağlantısı ve Wi-Fi 7 yer alıyor. Ayrıca, özel 3 çekirdekli bir Xiaomi ISP'yi de barındırıyor.

    Xiaomi 15S Pro özellikleri

    İşlemci dışında telefonun diğer özellikleri Xiaomi 15 Pro ile aynı. Bunlar arasında 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ LTPO AMOLED ekran, üç adet 50 MP kamera (ana, geniş ve 5x periskop) ve 90W kablolu şarj destekli 6100 mAh silikon karbon pil yer alıyor. Xiaomi 15S Pro, Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile kutudan çıkıyor ve siyah ile mavi renk seçenekleriyle geliyor.

    Xiaomi 15S Pro'nun 16GB / 512 GB sürümü Çin'de 763 dolardan satışa sunulurken, 1 TB versiyonu 832 dolardan satılıyor. Telefonun küresel pazarlarda satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/xiaomi_15s_pro_debuts_with_inhouse_xring_o1_chipset-news-67921.php https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=21305&cfrom=search
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