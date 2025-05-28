Xiaomi, Xring O1 işlemcisiyle yetinmeyecek: Şirketin planları büyük

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı kendi bünyesinde geliştirdiği Xring O1 işlemcisi, şirketin daha büyük planlarının bir başlangıcı gibi görünüyor. Çinli teknoloji dev, ilerleyen dönemde daha uygun fiyatlı modeller için yonga setleri geliştirmeyi planlıyor.

Alt seviye işlemci ve 5G modem planları

Xiaomi, farklı akıllı telefon serilerine teknolojisini entegre etmeyi planlasa da, şu anki önceliği amiral gemisi segmentinde. Xring O1 şu anda Xiaomi 15S Pro ve Pad 7 Ultra modellerinde yer alıyor; bu iki cihaz da kendi kategorilerinde premium ürünler olarak konumlanmış durumda. Ancak Xiaomi'nin ortağı Lu Weibing’in açıklamasına göre, şirket sadece üst seviye cihazlarla sınırlı kalmayı planlamıyor.

Xiaomi şu anda önceliğini amiral gemilerine verse de, zamanla daha uygun fiyatlı modeller için de özel çözümler üretmeyi planlıyor. Şirket ayrıca, Apple’ın C1 5G modeminde olduğu gibi kendi modemini üretmeyi hedefliyor. Ancak bu projenin henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor.

Xiaomi, kendi geliştirdiği Xring O1 işlemcisini tanıttı 5 gün önce eklendi

Xiaomi’nin kendi 5G modemini geliştirmesi birkaç yıl sürebilir, zira Apple'ın bu alanda ciddi zorluklarla karşılaştığı biliniyor. Alternatif olarak şirket, Xring O1’in mevcut sürümünü ilerleyen dönemde daha uygun fiyatlı cihazlara entegre etmeyi de düşünebilir.

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