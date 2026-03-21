BİM marketler Xiaomi Redmi 15C akıllı telefon satacak

Tam Boyutta Gör 5G döneminin başlamasına kısa bir süre kala uyumlu akıllı telefonlar da öne çıkmaya başladı. Çok pahalı olmayan ancak 5G uyumu da sunan bir akıllı telefon arayanlar için BİM marketler harekete geçti.

27 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

27 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında 5G uyumlu Xiaomi Redmi 15C akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan telefonda Dimensity 6300 yonga seti, 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor.

50MP ana sensör ve 8MP ön kamera barındıran telefonda 6000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş. Xiaomi Redmi 15C akıllı telefon modeli için 13290TL fiyat etiketi mevcut. Diğer taraftan Full HD kayıt yapabilen Wi-Fi destekli Xiaomi C201 akıllı güvenlik kamerası da 1190TL olarak satılıyor.

