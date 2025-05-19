Xiaomi'nin 15. yıl dönümü: İlk yonga seti ve yeni amiral gemisi geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 22 Mayıs'ta gerçekleştireceği 15. yıl dönümü lansman etkinliğinde birçok önemli ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Başlangıç Noktası adı verilen bu lansmanda, Xiaomi 15S Pro akıllı telefonu, Xiaomi Pad 7 Ultra tableti ve markanın ilk elektrikli SUV modeli olan Xiaomi YU7 tüketicilerle buluşacak. Ancak etkinliğin belki de en çok merak uyandıran duyurusu, şirketin ilk kez kendi üretimi olan Xring O1 isimli yonga seti olacak.

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Xiaomi kendi üretimi Xring O1 yonga setini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

22 Mayıs'taki etkinlik, Xiaomi'nin gelecek stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga seti, teknoloji devinin donanım ekosisteminde daha fazla dikey entegrasyon sağlama hedefinin önemli bir adımını temsil ediyor.

Sektör kaynaklarına göre Xring O1 isimli bu yeni yonga seti 3nm üretim sürecinde üretilecek ve etkileyici bir 1+3+4 CPU mimarisi sunacak. İşlemcide bir adet Cortex-X925 ana çekirdek, üç adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve dört adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeği bulunması bekleniyor. Bu yapılandırma, Qualcomm'un popüler Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine benzer bir performans vaad ediyor. Grafikler için Imagination Technologies'den bir GPU kullanacak olan yonga setinde, 5G bağlantı teknolojisini ise Unisoc'tan temin edilecek bir modem sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15S Pro, şirketin amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Bu cihazın muhtemelen yeni Xring O1 yonga setiyle donatılmış olması bekleniyor, ancak henüz bu konuda kesin bir doğrulama bulunmuyor.

Etkinlikte tanıtılacak diğer önemli ürünler arasında Xiaomi Pad 7 Ultra tableti ve şirketin elektrikli araç pazarına giriş yapacağı YU7 SUV modeli de yer alıyor. Xiaomi'nin tablet pazarında rekabet etme çabaları uzun süredir devam ediyor ve Pad 7 Ultra, bu alandaki en son girişimi olacak. Ayrıca Xiaomi'nin 15. yıl dönümü etkinliğinde tanıtılacak bu ürünler, şirketin sadece akıllı telefon üreticisi kimliğinden sıyrılıp çok daha geniş bir teknoloji ekosistemi yaratma hedefini de gözler önüne seriyor.

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Xiaomi'nin 15. yılı: İlk yonga seti ve yeni amiral gemisi geliyor