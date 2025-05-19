Xiaomi'nin 15. yıl dönümü: İlk yonga seti ve yeni amiral gemisi geliyor

Xiaomi kendi üretimi Xring O1 yonga setini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor
22 Mayıs'taki etkinlik, Xiaomi'nin gelecek stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga seti, teknoloji devinin donanım ekosisteminde daha fazla dikey entegrasyon sağlama hedefinin önemli bir adımını temsil ediyor.
Sektör kaynaklarına göre Xring O1 isimli bu yeni yonga seti 3nm üretim sürecinde üretilecek ve etkileyici bir 1+3+4 CPU mimarisi sunacak. İşlemcide bir adet Cortex-X925 ana çekirdek, üç adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve dört adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeği bulunması bekleniyor. Bu yapılandırma, Qualcomm'un popüler Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine benzer bir performans vaad ediyor. Grafikler için Imagination Technologies'den bir GPU kullanacak olan yonga setinde, 5G bağlantı teknolojisini ise Unisoc'tan temin edilecek bir modem sağlayacak.
Etkinlikte tanıtılacak diğer önemli ürünler arasında Xiaomi Pad 7 Ultra tableti ve şirketin elektrikli araç pazarına giriş yapacağı YU7 SUV modeli de yer alıyor. Xiaomi'nin tablet pazarında rekabet etme çabaları uzun süredir devam ediyor ve Pad 7 Ultra, bu alandaki en son girişimi olacak. Ayrıca Xiaomi'nin 15. yıl dönümü etkinliğinde tanıtılacak bu ürünler, şirketin sadece akıllı telefon üreticisi kimliğinden sıyrılıp çok daha geniş bir teknoloji ekosistemi yaratma hedefini de gözler önüne seriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.