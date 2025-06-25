Yerli insansız savaş uçağı ANKA 3, Konya’da acil iniş yaptı: İşte görüntüler

ANKA 3 acil iniş yaptı
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede güvenlik önlemleri de alındı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Sputnik’in haberine göre ANKA 3, Ankara’dan Konya’ya geldiği ve inişe geçtiği sırada acil iniş yapmak zorunda kaldı.
ANKA 3'ün henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve testleri devam eden bir platform olduğunu belirtelim. Geliştirme aşamalarında bu tip olayların yaşanması havacılıkta doğal bir durum. Acil iniş sonrasında platformun yapısal bütünlüğünün korunmuş olması da önemli bir detay.
Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi kapsamında gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor.
TUSAŞ'tan açıklama
TUSAŞ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "ANKA III, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16’da kontrollü acil iniş gerçekleştirmiştir. Yaşanan olayda herhangi bir can, mal kaybı ve yaralanma olmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: