Yerli insansız savaş uçağı ANKA 3, Konya’da acil iniş yaptı: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, kısa bir süre önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da da başladı. Bu bağlamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Konya’da bulunan insansız savaş uçağı ANKA 3’ün tatbikat sırasında bölgede bulunan bir araziye acil iniş yaptığı bildirildi.

ANKA 3 acil iniş yaptı

Tam Boyutta Gör Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 12 ülkenin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bugün itibarıyla başlamıştı. Yerel medyaya göre olay akşam saatlerinde yaşandı. ANKA 3’ün Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde boş bir araziye teknik bir aksaklık nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede güvenlik önlemleri de alındı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Sputnik’in haberine göre ANKA 3, Ankara’dan Konya’ya geldiği ve inişe geçtiği sırada acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ANKA 3'ün henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve testleri devam eden bir platform olduğunu belirtelim. Geliştirme aşamalarında bu tip olayların yaşanması havacılıkta doğal bir durum. Acil iniş sonrasında platformun yapısal bütünlüğünün korunmuş olması da önemli bir detay.

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Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi kapsamında gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

TUSAŞ'tan açıklama

TUSAŞ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "ANKA III, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16’da kontrollü acil iniş gerçekleştirmiştir. Yaşanan olayda herhangi bir can, mal kaybı ve yaralanma olmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır."

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