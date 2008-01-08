Yakında bakış: GeForce 9600GT ve özellikleri

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Nvidia'nın 14 Şubat itibariyle yeni nesil GeForce 9 serisi ekran kartı ailesinin ilk temsilcisi olması beklenen GeForce 9600GT modelini duyuruacağına yönelik ilk haber ve detayları Türkiye'de ilk defa sizler ile paylaşmıştık. Şimdi ise daha somut bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Öncelikle sunu belirtelim, GeForce 9 serisinin duyurulacak ilk modellerine ait sample yani örnek kartlar yeni yılın ilk günleri itibariyle üreticilere yollandı. Üretici firmalar ise kendi markalarını taşıyan ilk kart örneklerini Ocak ayının ikinci yarısı itibariyle hazır edip dağıtmaya başlayacaklar. Yani önümüzdeki 1 hafta içerisinde yavaş yavaş GeForce 9 serisinin ve muhtemelen 9600GT / 9800GX2 modellerinin test sonuçlarını görmeye başlayabiliriz. Bu konuda bizimde size bazı sürprizlerimiz olabilir.GeForce 9600GT, Nvidia'nın ortaya çıkan ilk dökümanlarına göre GeForce 8600GTS'den iki kata varan oranda daha hızlı olabilir tabi bu fark oyun eve uygulamasına göre değişecektir ama Nvidia'nın altını çizdiği nokta yeni jenerasyon GeForce 8 serisine göre ciddi performans farkı ile gelecek. GeForce 9800GX2'nin durumunu da daha önce sizler ile paylaşmıştık. İki adet G92 gpu'su kullanan kart yine uygulama bazlı değişmekle birlikte GeForce 8800 Ultra'dan 1.3x - 1.5x arasında daha fazla performans sunabilecek. Gelelim GeForce 9600GT'nin detaylarına. Bu kart hakkında ilk gelen bilgiler arasında GeForce 8800GT ile aynı PCB'yi kullanabilir bilgileri daha sora yalanlanmıştı. Evet kart 8800GT ile aynı PCB tasarımını kullanmıyor olabilir ama 8800GT ile özellikle kullanılan soğutma itibariyle son derece benzer olduğu da bir gerçek. İşte GeForce 9600GT'nin özellikleri; - Kod adı: G94-400 - Üretim Teknolojisi: 65nm @TSMC - Rerefans PCB: PCBP545 PCB @Flextronics - Soğutma CM ile işbirliğiyle geliştirilen tek slot - 6-pin güç konnektörü - GPU Hızı : 650MHz - Bellek Hızı: 1800MHz - Shader Hızı: 1625MHz - Bellek Özellikleri: 256-bit veri yolu - 512MB GDDR3 - 57.6GB/s bant genişliği - Doku Doldurma Performansı: 20.8 Milyar/sn - Minimum Güç Kaynağı: 400W, +12V 26A - Teknoloji Destekleri: DX10, SM4.0, OpenGL 2.1, PureVideo HD, 128-bit HDR, 16X AA