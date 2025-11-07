Giriş
    Nvidia, Kazakistan ile 2 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması imzaladı

    Nvidia, Kazakistan’la 2 milyar dolarlık yapay zeka çip anlaşması imzaladı. Anlaşma, ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor.

    Nvidia’dan Kazakistan ile 2 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması Tam Boyutta Gör

    Nvidia, Kazakistan hükümetiyle 2 milyar dolar değerinde bir mutabakat anlaşması (MOU) imzalayarak Orta Asya ülkesine ileri düzey yapay zeka hızlandırıcı çipler sağlayacağını duyurdu. Anlaşma, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ABD merkezli şirketlerin Orta Asya ülkeleriyle yaptığı ticari iş birliklerini içeren yeni liste kapsamında yer aldı.

    Nvidia ve OpenAI’dan Kazakistan hamlesi

    Jensen Huang liderliğindeki Nvidia, bu iş birliğiyle Kazakistan’ın Freedom Holding Corporation ve Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı’na gelişmiş veri işleme ve yapay zekâ altyapısı için gerekli donanımları temin edecek. Proje, ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve kamu ile özel sektörde yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor. Nvidia’nın yatırımı OpenAI işbirliğini de kapsıyor.

    Nvidia’nın dahil olduğu anlaşma, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in ABD ziyareti sırasında imzalanan toplam 17,2 milyar dolarlık 30 ikili anlaşmanın en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Tokayev’in ziyareti kapsamında yalnızca Nvidia değil, Boeing, OpenAI, Groq, Coursera ve birçok Amerikan şirketiyle de yeni iş birlikleri yapıldı.

    Bu bağlamda Air Astana ve Boeing, havayolu şirketinin uzun menzilli filosunu yenilemek için 18 adet Boeing 787-9 Dreamliner alımını kapsayan bir niyet mektubu imzaladı. Madencilik sektöründe ise Tau-Ken Samruk ile Cove Capital Group arasında 1,1 milyar dolar değerinde ortak proje anlaşması yapıldı.

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

