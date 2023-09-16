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    Yapay zeka ile özgeçmişinizi nasıl düzenlersiniz?

    Resume Worded'i rakiplerinden ayıran şey, çoğu şirketin kullandığı aynı başvuru izleme sistemlerine sahip olmasıdır. Böylece bu sistemleri baypas edebilir ve özgeçmişinizi göz önüne çıkarabilirsiniz. 

    Resume Worded, özgeçmişinizi ve LinkedIn profilinizi optimize eden yapay zeka destekli bir uygulamadır. En iyi şirketlerde iş bulmak için özgeçmişinizi ve LinkedIn profilinizi göz önüne çıkartmanız gerekir. Resume Worded'in yardımcı olabileceği yer burasıdır. Başvuru takip sistemini atlamanıza izin veren eyleme dönüştürülebilir geri bildirim sağlar, böylece işe alım yöneticileri özgeçmişinizi okuyabilir. Yeni mezun olduysanız ve fazla deneyiminiz yoksa bu kullanışlı bir sistemdir. Şablonlar kısa ve özdür, işlerinizi şirketlere birkaç sayfada iletebilirsiniz.

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