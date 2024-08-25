Yapay zekadan madalya! Google DeepMind Olimpiyatlarda ikinci!

AlphaProof ve AlphaGeometry 2, lise öğrencileri için prestijli bir yarışma olan Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndaki soruları çözmek için birlikte çalıştılar. Gümüş madalya kazandılar.

AlphaProof ve AlphaGeometry 2 adlı sistemler, lise öğrencileri için prestijli bir yarışma olan bu yılki Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndaki (IMO) altı problemden dördünü başarıyla çözmek için birlikte çalıştılar. Gümüş madalyaya eşdeğer bir ödül kazandılar.

İleri düzey akıl yürütme gerektiren matematik problemlerinin AI sistemleri tarafından çözülmesi biraz zordur. Bu tür problemler genellikle soyutlamalar oluşturmayı gerektirir. Ayrıca karmaşık hiyerarşik planlama, alt hedefler belirleme, geri dönüp yeni yollar denemeyi de içerirler. Bunların hepsi AI için zorludur.