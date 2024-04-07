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    Eğitimde yapay zekadan nasıl destek alınır?

    Yapay zeka teknolojileri ile eğitim kalitesi artırılabilir mi? Eğitimde yapay zekadan nasıl destek almalıyız? Bu konuları Vizyon Koleji Kurucusu Abdulkadir Özbek ile konuştuk.

    Yapay zeka teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Eğitimde yapay zekadan nasıl destek alabiliriz? Eğitim kalitesini nasıl artırabiliriz? Bu konuları Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Vizyon Koleji Kurucusu Abdulkadir Özbek ile konuştuk.

    00:00 Giriş

    01:00 Abdulkadir Özbek kimdir?

    6:47 Yapay Zeka Politikaları Derneği

    7:53 Yapay zeka teknolojileri eğitimi nasıl etkileyecek?

    21:35 AIPA "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi”

    27:30 Kapanış

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