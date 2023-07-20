Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik ve İçecek Sektörüne Etkileri

Gündemimizi hayli meşgul eden yapay zekanın hayatımıza etkilerini bazen hissediyor, çoğu zaman da arka planda farkına bile varmadan kullanıyoruz. Bu alanlardan biri de içecek sektörü. Peki ama nasıl?

Her geçen gün ister istemez daha çok konuşmaya başladığımız ve hayatımıza farklı şekillerde dokunan yapay zeka üzerine farklı sektörlerden konuklarla konuşmalarımızı artırıyoruz. Bu haftaki konuğumuz, içecek sektöründe faaliyet gösteren ve kullandığı teknolojik yaklaşım ile dikkatleri çeken Pubinno'nun Marketing Growth Direktörü Yiğit Taşkın oldu.

Kendisiyle genel anlamda yapay zekanın günümüze yansımalarını, iş dünyasını nasıl etkilediğini, özel olarak da yapay zekanın içecek endüstrisine etkisini ve kullanım alanlarını, sürdürülebilirlik üzerine son dönemde yapılan çok sayıdaki çalışmalarını ve bu nedenle yayınladıkları Net Zero manifestosunu ve bununla beraber etki alanlarını arttırmak için attıkları adımları konuştuk.

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