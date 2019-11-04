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    Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor

    Bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmaya göre suyun varlığının yaşamın göstergesi sayılması inanışı gerçeği yansıtmıyor. Ortaya konan bulgulara göre su ve hayat her zaman bir araya gelemiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor
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    Hayatın var olabileceği gezegenleri araştıran bilim insanları için suyun varlığı önemli bir dayanak noktası. Ancak yeni ortaya konan bulgular su ve yaşamın bazen bir araya gelemeyeceğini gösteriyor. Bilim insanlarının bu konudaki çıkarımları ise Etiyopya’nın Danakil Depresyonu’ndaki Dallol jeotermal kaynağında yapılan incelemelere dayanıyor.

    Dünyanın en asidik, tuzlu ve sıcak suya sahip alanlarından olan bölgede yapılan incelemeler, hayatın her koşulda var olabileceği tezini çürüten sonuçlara ulaşmış. Çok tuzlu veya çok asidik ortamlarda ekstremofil (olağanüstü çevre koşullarında yaşayabilen organizma) biçimindeki canlıların hayatta kalabildiğini ifade eden araştırmacılar; sıcaklık, tuzluluk ve asidite üçlüsü bir araya geldiğinde sonuçların pekte beklendiği gibi çıkmadığını görmüş.

    Ayrıca Bkz. "Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor"

    Daha önceleri, söz konusu ortamda nanometrik ölçülere sahip mikro organizmalar bulunabileceği tezi hâkimken Paris-Sud Üniversitesi’nde görev yapan mikrobiyolog Jodie Belilla bunun tam aksini ispatlamış. Bilim insanı yaptığı açıklamada, “Dallol havuzlarında yapılan moleküler ve mikroskobik inceleme sonuçlarına göre burada yaşam yok. Yaşamın varlığına işaret eden emareler insan kaynaklı ve hava kökenli atıklardan ibaret.” ifadelerini kullanmış.

    Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor
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    Belilla’ya göre bu bölgedeki canlı oluşumunu engelleyebilecek iki faktör bulunuyor. Bunlardan ilkini magnezyum yoğunluklu tuzlu sular oluşturuyor. Bu tür sularda hücre zarı geri döndürülemeyecek biçimde zarar görüyor. Diğer faktör ise zehir seviyesi yüksek aşırı asidite ve aşırı tuzluluk kombinasyonu olarak dikkat çekiyor. Söz konusu kombinasyona moleküler seviyede uyum sağlamak ise mümkün değil.

    Yapılan çalışmalardan bu bölgede yaşamın hiç var olmadığı anlamının da çıkartılmaması gerektiğini hatırlatan araştırmacılar, mikrofosillerden öte bir yaşam formu bulunmayan Dallol havuzlarının daha detaylı incelenmesi gerektiğini belirtmiş.



    https://www.engadget.com/2019/11/03/study-casts-doubt-on-life-on-watery-planets/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 2 hf.
    Bilinen evrenin aksine elementlerden oluşmayan bir evren varsa? Yani illa moleküller, atoma ihtiyaç olmayan tamamen farklı bir evren varsa?
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    smart1978 2 hf.
    Ateste bile yasam olabilir... Illa insana gore olmak zorunda degildir. Evrenin merkezinde degiliz :) Kibirli yaklasimlar da yaniltici sakincalidir. Okyanustaki bir damla bile belki de dunyanin bulundugu galaksi filan olabilir ...
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