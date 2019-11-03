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    Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor

    Abu Dabi merkezli dünyanın ilk "yapay zekâ" üniversitesi olarak tanıtılan Muhammed bin Zayed Yapay Zekâ Üniversitesi, yoğun ilgi görüyor. Başvuruların ilk haftasında rakam, 3.200'ü geçmiş durumda.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor
    Akademik programını salt yapay zekâ ve teknolojileri üzerine kurarak bu alanda dünyadaki ilk üniversite unvanını alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Muhammed bin Zayed Yapay Zekâ Üniversitesi, küresel çapta yoğun ilgi görüyor.

    Bu ilgi, lisansüstü ve doktora seviyelerinde eğitim vermeyi hedefleyen üniversiteye yapılan başvura rakamlarına da yansımış durumda. Basından derlenen bilgilere göre üniversitenin öğrenci kabul etmeye başladığı ilk hafta yapılan başvuru sayısı üç binli rakamları geçmiş durumda. Başvuruların en çok Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Hindistan ve Çin uyruklu öğrencilerden geldiği belirtiliyor.

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    Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın isminin verildiği üniversitede hedefin yüksek lisans öğrencileri, işletmeler ve devletlerin yapay zekâ alanında ilerlemesine önderlik etmek olduğu ifade edilmiş.” Yapay zekânın” bütün potansiyelini ortaya çıkarmak maksadıyla yeni bir akademik ve araştırma modeli geliştirmek isteyen üniversite, eğitim programları kapsamındaki öğrencilerine mevcut olan en gelişmiş yapay zekâ sistemlerine erişim imkânı vadediyor.

    Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor
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    Üniversitede eğitime kabul edilen tüm öğrencilere %100 burs, aylık harçlık, sağlık sigortası ve barınma imkânları verileceği de ayrıca duyurulmuş. Oldukça cazip görünen teklifler sunan üniversite, ilk derse 2020 yılının Eylül ayında başlayacak.

     



    https://interestingengineering.com/worlds-first-ai-university-has-more-than-3200-applicants-already Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    adamlar Müslüman yapmişlar işte bu da sadece medya da yer alan kismi
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    sniper23 2 hf.
    Şaka maka biz bu arapları aşağıladıkça elemanlar daha çok gelişiyor. Biz de bir o kadar aşağı gidiyoruz.
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    interwap 2 hf.
    Bari bu alanda rekabetçi olalım.
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    KaZAaRa 2 hf.
    Arap emirlikleri bu bölgenin en yaşanılabilir ülkelerinden. Daha az bilinse de Abu Dhabi komşusu olan Dubai'den çok daha zengin ve büyüktür.

    Eğitim konusuna önem veriyorlar ve Abu Dhabi'nin en büyük üniversitesi Khalifa Üniversitesi eğitim alanına göre dünyanın en iyi 35. (Kimya) si olarak gösterilmiş.

    Yeni açılan üniversite Masdar City bölgesinde ve bu bölge tamamen yeşil enerji amaçlı kurulan, enerji konusunda kendi kendine yeten bir yer. Muhtemelen aynı bölgede bulunan Khalifa Universitesinin kampusunu kullanacaktır.
    Sitesinden okuduğum kadarıyla %100 burs, kalacak yer ve harçlığın devam etmesi için istenen başarı seviyesinin yakalanması beleniyor.
    Üniversitede sadece Master ve Doktora programları açılacak.

    Master için aşağıdaki şartlar isteniyor:

    DotCompleted Degree: Bachelor of Science or equivalent from an accredited university or college recognized by the UAE Ministry of Education.

    DotAcademic Transcripts: Student should be amongst the top 20% of the class. A minimum GPA of 3.2 (on a 4.0 scale), or equivalent.

    DotEnglish Language: Internet-based TOEFL: Minimum overall score of 90, with 20 or above in each element, taken in one sitting, or IELTS (academic): Minimum grade of 6.5, with 6.0 or above in each element, taken in one sitting.

    DotGraduate Record Examination (GRE) General score is a plus and would be considered in the evaluation of the applicants. (optional)

    DotStatement of Purpose


    Doktora için de:

    DotCompleted Degree: Master of Science or equivalent from an accredited university or college recognized by the UAE Ministry of Education.

    DotAcademic Transcripts: Student should be amongst the top 20% of the class. A minimum GPA of 3.2 (on a 4.0 scale), or equivalent.

    DotEnglish Language: Internet-based TOEFL: Minimum overall score of 90, with 20 or above in each element, taken in one sitting, or IELTS (academic): Minimum grade of 6.5, with 6.0 or above in each element, taken in one sitting.

    DotGraduate Record Examination (GRE) General score is a plus and would be considered in the evaluation of the applicants. (optional)

    DotStatement of Purpose

    DotResearch proposal

    mbzuai.ac.ae/...
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    HIGHER 2 hf.
    Öğrenip kaçıp kurtulmak istiyorlar
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 2 hf. HIGHER
    Muslumanligin baskin oldugu Arap ve Iran kulturundeki ulkelerde Felsefe gibi dusunce sistemlerine odakli bolumlerde dunyaca taninmis akademisyenler bulmaniz imkansizdir!

    Bir ulkenin medeniyet anlayisi kalkinmisligi dusunce sistemlerine verdigi onemle orantilidir .


    Yani Muslumanligin oldugu ulkelerde copk iyi muhendis, cok iyi cerrah filan cikabilir lakin dusun sistemlerinden kortuklari ve yasaklandigi icin KALKINMA gercek manada saglanmiyor o ulkeler .....


    Zenginlik ile ozgurluk farkli seylerdir ...
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    jasonw 2 hf.
    Ülkemizde de ilk yapay zeka mühendisliği bölümünü Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi açmıştır.
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