Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor

Akademik programını salt yapay zekâ ve teknolojileri üzerine kurarak bu alanda dünyadaki ilk üniversite unvanını alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Muhammed bin Zayed Yapay Zekâ Üniversitesi, küresel çapta yoğun ilgi görüyor.

Bu ilgi, lisansüstü ve doktora seviyelerinde eğitim vermeyi hedefleyen üniversiteye yapılan başvura rakamlarına da yansımış durumda. Basından derlenen bilgilere göre üniversitenin öğrenci kabul etmeye başladığı ilk hafta yapılan başvuru sayısı üç binli rakamları geçmiş durumda. Başvuruların en çok Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Hindistan ve Çin uyruklu öğrencilerden geldiği belirtiliyor.

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Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın isminin verildiği üniversitede hedefin yüksek lisans öğrencileri, işletmeler ve devletlerin yapay zekâ alanında ilerlemesine önderlik etmek olduğu ifade edilmiş.” Yapay zekânın” bütün potansiyelini ortaya çıkarmak maksadıyla yeni bir akademik ve araştırma modeli geliştirmek isteyen üniversite, eğitim programları kapsamındaki öğrencilerine mevcut olan en gelişmiş yapay zekâ sistemlerine erişim imkânı vadediyor.

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Üniversitede eğitime kabul edilen tüm öğrencilere %100 burs, aylık harçlık, sağlık sigortası ve barınma imkânları verileceği de ayrıca duyurulmuş. Oldukça cazip görünen teklifler sunan üniversite, ilk derse 2020 yılının Eylül ayında başlayacak.

https://interestingengineering.com/worlds-first-ai-university-has-more-than-3200-applicants-already