Yeni bir hız aşırtma efsanesi mi doğuyor; 32nm Core i5'ler güçlü geliyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerinde geri sayıma başlayan Intel, dizüstü bilgisayarlar için Arrandale, masaüstü sistemler içinse Clarkdale kod adlı işlemcilerini pazara sunacak. Westmere mimarisini temel alan ve ikinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak hazırlanan Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerde, çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle birlikte HD Graphics olarak isimlendirilen ve Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en güçlü entegre grafik (GeForce G210 ve HD 4350'den daha hızlı?) olarak telaffuz edilen iGFX birimine de yer veriliyor. Ancak yeni nesil işlemcilerin haberimize konu olan asıl özellikleri, sahip oldukları yüksek overclock potansiyeli. 32nm üretim teknolojisinin yüksek hız aşırtma başarımına sağlayacağı katkı, 6 çekirdekli Gulftown işlemcisinin 6.4GHz'i görmesiyle bir nebze anlaşılmıştı ancak Intel bundan daha fazlasını sunacak gibi görünüyor.

Intel'in fiyat listelerine 170 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlayan Core i5 660 işlemcisiyle yapılan yeni bir çalışma, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemcilerin hız aşırtma potansiyellerini gözler önüne seriyor. EVGA P55 Classified anakart ve LN2 kullanılarak yapılan yeni bir hız aşırtma çalışmasında 6.5GHz'de SuperPi 1m testi tamamlanırken, 3DMark testleri ise 6.3GHz ve üstü frekanslarda sorunsuzca geçilmiş. Cold Bug sorunu yaşamadığı dolayısıyla -160, -170 dereceye kadar problemsiz soğutulabildiği belirtilen Core i5 660 işlemcisinin 6.9GHz'i görebileceği de çalışmayı yapan profesyonel hız aşırtmacı tarafından not düşülmüş. Isıl güç tasarımı 73 Watt (entegre grafik işlemci de dahil) çift çekirdekli yeni işlemcilerin, 32nm üretim teknolojisiyle yüksek voltaja dayanıklı olduğu dolayısıyla hız aşırtmacılar için ciddi fırsatlar sunduğu da söyleniyor.

Çalışmanın detayları için buraya, işlemcinin fiyat bilgileri içinse buraya tıklayabilirsiniz.

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