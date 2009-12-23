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Yeni bir hız aşırtma efsanesi mi doğuyor; 32nm Core i5'ler güçlü geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,8b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni bir hız aşırtma efsanesi mi doğuyor; 32nm Core i5'ler güçlü geliyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerinde geri sayıma başlayan Intel, dizüstü bilgisayarlar için Arrandale, masaüstü sistemler içinse Clarkdale kod adlı işlemcilerini pazara sunacak. Westmere mimarisini temel alan ve ikinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak hazırlanan Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerde, çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle birlikte HD Graphics olarak isimlendirilen ve Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en güçlü entegre grafik (GeForce G210 ve HD 4350'den daha hızlı?) olarak telaffuz edilen iGFX birimine de yer veriliyor. Ancak yeni nesil işlemcilerin haberimize konu olan asıl özellikleri, sahip oldukları yüksek overclock potansiyeli. 32nm üretim teknolojisinin yüksek hız aşırtma başarımına sağlayacağı katkı, 6 çekirdekli Gulftown işlemcisinin 6.4GHz'i görmesiyle bir nebze anlaşılmıştı ancak Intel bundan daha fazlasını sunacak gibi görünüyor.

Intel'in fiyat listelerine 170 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlayan Core i5 660 işlemcisiyle yapılan yeni bir çalışma, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemcilerin hız aşırtma potansiyellerini gözler önüne seriyor. EVGA P55 Classified anakart ve LN2 kullanılarak yapılan yeni bir hız aşırtma çalışmasında 6.5GHz'de SuperPi 1m testi tamamlanırken, 3DMark testleri ise 6.3GHz ve üstü frekanslarda sorunsuzca geçilmiş. Cold Bug sorunu yaşamadığı dolayısıyla -160, -170 dereceye kadar problemsiz soğutulabildiği belirtilen Core i5 660 işlemcisinin 6.9GHz'i görebileceği de çalışmayı yapan profesyonel hız aşırtmacı tarafından not düşülmüş. Isıl güç tasarımı 73 Watt (entegre grafik işlemci de dahil) çift çekirdekli yeni işlemcilerin, 32nm üretim teknolojisiyle yüksek voltaja dayanıklı olduğu dolayısıyla hız aşırtmacılar için ciddi fırsatlar sunduğu da söyleniyor.

Çalışmanın detayları için buraya, işlemcinin fiyat bilgileri içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Görselleri büyükmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.


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kuruwa 9 yıl
benim asıl anlamadığım neden iki ayrı pinli çıkıyor intel yapıyor ama neden sınıflara ayırmakta 1366 ayrı 1156 ayrı fark bellek konrolcusu farkı biti 128 biri 192 adamlar uyanık gerçekten iki ayrı yerden vuracak ama bu müşteriyi enayi yerine koymaktan başka bir şey değilki şimdi bu çıktı 1366 ya da çıkacak bunu ve anakartı alan değiştiremiytecek gerçi bunlara para verende vardır para :))
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XRacer 9 yıl

güzel gerçekten ama higk k metal olmadan amd daha iyi sonuçlarda artık eklesede su mereti adam gibi kapışsa o.c de inntelle -32 nm için az görünmekte özel soğutma ile ama 32 nm başka avantajlarınıda kullanıt intel


6.3 Ghz çok iyi bir değer.
Ayrıca bu işlemciler daha mühendislik örneğiyken 6.3 Ghz. Hatırlatırım.
Bence aşmış bitirmiş bir değerdir.AMD neden Intel'i yakalayamıyor sorusunun da cevabı gibi.(Intel fanı değilim ama AMD'nin işlemci alanında - performans olarak tabii, fiyat olarak değil - Intel'den geri kaldığı gerçeğini kimse inkar edemez)

Kısa ve öz: "Adamlar yapmış abi"
AMD'nin de bu fikri var evet ama piyasaya önce giren çoğu zaman kazanır, birkaç istisna hariç tabii.
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kuruwa 9 yıl
sadtneverdie
23.12.2009 Saat: 16:49
quote:
Orijinalden alıntı: kuruwa
güzel gerçekten ama higk k metal olmadan amd daha iyi sonuçlarda artık eklesede su mereti adam gibi kapışsa o.c de inntelle -32 nm için az görünmekte özel soğutma ile ama 32 nm başka avantajlarınıda kullanıt intel
o/c az mı? 10 ghz mi olmalıydı ?
45 nm phenom 2 high k silikon olmadan 7 yi vurdu başka lafada gerek yok en azından 7 yi devirmesı gerekli idi
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sadtneverdie 9 yıl

kuruwa

sadtneverdie

23.12.2009 Saat: 16:49



quote:



Orijinalden alıntı: kuruwa



güzel gerçekten ama higk k metal olmadan amd daha iyi sonuçlarda artık eklesede su mereti adam gibi kapışsa o.c de inntelle -32 nm için az görünmekte özel soğutma ile ama 32 nm başka avantajlarınıda kullanıt intel





o/c az mı? 10 ghz mi olmalıydı ?

45 nm phenom 2 high k silikon olmadan 7 yi vurdu başka lafada gerek yok en azından 7 yi devirmesı gerekli idi


rakamlar dışında performansada baksan iyi edersin.
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KRALL 9 yıl
çıkış tarihi tam olarak nedir acaba.benim bu q9400 lü sistemimi 3.8 ghz günlük kullanıyorum oyun oynamaktan fazla bi şey yaptığım yok değermi acaba i5 32nm e geçmeye ne dersiniz.
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No Way Out 9 yıl
i5 45nm'ler zaten p55-ud3r veya p7p55d ile 5.5ghz altı tamamen sitabil kullanılıyor buda ev kullanıcısı için yeticek artıcak rakamlar.

i5 32nm'ler extreme overclockcular için iyi seçim olacaktır.

Zaten oyunlar için i5 750 varken i7 gereksizken i5 32nm ile bu gerçeklik dahada güçlenecektir.

Fiyatıda uygun.
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Tolgá 9 yıl

KRALL

çıkış tarihi tam olarak nedir acaba.benim bu q9400 lü sistemimi 3.8 ghz günlük kullanıyorum oyun oynamaktan fazla bi şey yaptığım yok değermi acaba i5 32nm e geçmeye ne dersiniz.

değmez..
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
zaten 32nm işlemciler çıkmadan 45nm işlemcimi değiştirmeyi düşünmüyodum isabetli bi karar aldımı annadım bu haberle
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semidos 9 yıl
yasın sistemimi yenilemeyi düşünüyordum bu işlemciyide göz önünde tutmalıyım
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kuruwa 9 yıl
güzel gerçekten ama higk k metal olmadan amd daha iyi sonuçlarda artık eklesede su mereti adam gibi kapışsa o.c de inntelle -32 nm için az görünmekte özel soğutma ile ama 32 nm başka avantajlarınıda kullanıt intel
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sadtneverdie 9 yıl

kuruwa

güzel gerçekten ama higk k metal olmadan amd daha iyi sonuçlarda artık eklesede su mereti adam gibi kapışsa o.c de inntelle -32 nm için az görünmekte özel soğutma ile ama 32 nm başka avantajlarınıda kullanıt intel


o/c az mı? 10 ghz mi olmalıydı ?
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Statistik 9 yıl
@WinteR
eger herkes rahatca 4500MHz yada 5000MHz yapabilcekse quad core olmaması onemlı bir eksiklik olmayacak diye dusunuyorum
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yc#1 9 yıl
Mühendislik örneği işlemcilerle bile %100'e yakın hızaşırtma kayda değer bir başarı. Tabi yeni seri çift çekirdekli işlemcilerin hepsini entegre grafik çekirdeği ile birlikte piyasaya sürmek de ayrı bir çakallık.
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SkyCaptain18 9 yıl
Öff be ne puan anlaşıldı daha benim yeni sistem bekleyecek biraz daha
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WinteR 9 yıl
32nm serisinde(Westmere) malesef 4 çekirdekli işlemci yok, bu çok büyük bir eksiklik, Intel en azından hiçbir geliştirme yapmadan I5 700 serisinin 32nm versiyonu çıkarsaydı (dile kolay tabi:) ) çok yüksek satış rakamlarına ulaşırdı. 2011 çeyrek 1'e kadar normal şartlarda yeni bir işlemci yok, Sandy Bridge'ler beklenecek.
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sadtneverdie 9 yıl
herşeyi geçtin ekran kartına mı takıldın?
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