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Yeni nesil iPhone ve iPod Touch'da 802.11n desteği olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
31,5b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil iPhone ve iPod Touch'da 802.11n desteği olabilir
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Yaz aylarında kullanıma sunulacağı speküle edilen yeni jenerasyon iPhone modelinde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ye vereceği hatta bunun için OmniVision firmasına 3.2MP CMOS image sensor (CIS) siparişi verdiği belirtilen Apple ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son gelen bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone ve iPod Touch modellerinde 802.11n WiFi desteği sunabiliyor. iPhone 3.0 beta firmware'inde Broadcom tarafından üretilecek aynı zamanda Bluetooth 2.1 + EDR desteği de sunan düşük güç tüketimli 802.11n yongasına yönelik detaylar da yer aldığı belirtiliyor.

Hazırlanan iPhone 3.0 beta firmware'indeki Kablosuz Radyo Komponent spesifikasyonlarında BCM4325 kod adlı mevcut Broadcom yongasından BCM4329 kodlu yongaya geçiş yapılacağının yer aldığı belirtilirken bu sayede 802.11n desteğinin sağlanacağı belirtiliyor.


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eso_da 9 yıl
peki bir soru daha sorsam edindiğim bir bilgiye göre iphone a radar tespit eden bir program yuklenebiliyormus bu dogru mu?
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eso_da 9 yıl
peki htc touch 2 de windows un ozellıkleri var ıphone mu htc diamond2 touch mı:?
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eso_da 9 yıl
anlayamadım
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Figure 9 yıl
eso_da

anlayamadım


''iPhone için sağlayacağı tek yarar daha fazla çekim gücü olacaktır.'' Bu kısmı anladıysanız yeter(konu dikkat ederseniz iPhone ile ilgili).


eso_da

peki htc touch 2 de windows un ozellıkleri var ıphone mu htc diamond2 touch mı:?

Bence iPhone 3Gs.


eso_da

peki bir soru daha sorsam edindiğim bir bilgiye göre iphone a radar tespit eden bir program yuklenebiliyormus bu dogru mu?

Öyle bir haber görmüştüm ama umursamadım. Kesin var olup olmadığı hakkında bir bilgim yok ama olabilir. Metal dedektörü olduğu program var
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eso_da 9 yıl
Orijinalden alıntı: Fİgure
çok teşekkür ederimmm verdiğiniz bilgilere
bi nevi cihazda bu ozellık oldugu zaman yakın cevredeki baglantılara ulasabilirim diyorsunuz :)
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Figure 9 yıl

eso_da

Orijinalden alıntı: Fİgure

çok teşekkür ederimmm verdiğiniz bilgilere

bi nevi cihazda bu ozellık oldugu zaman yakın cevredeki baglantılara ulasabilirim diyorsunuz :)

iPhone için sağlayacağı tek yarar daha fazla çekim gücü olacaktır. Çünkü 802.11g standardını aşan bağlantı hızlarından zaten iPhone ile tam verim alamazsınız.
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MRyldz 9 yıl
İphone dunyanin en iyi telefonudur.(nokta)
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MustangGT39 9 yıl

MRyldz

İphone dunyanin en iyi telefonudur.(nokta)

Bu göreceli 1 durumdur ve tartışmaya çok açıktır, sonu da olmaz.
Ben de Apple ı çok severim, pahalı olması benim için önemli değil.
Ben önce dış görüntüye, sonra işleve bakarım.
N79 um vardı, hiç stabil değildi, Nokia ların geneli böyle. Symbian tam kararlı çalışmıyor.
Şimdi Nokia 1100 kullanıyorum.
Mp3 çalar alacaksam da Apple iPod Touch dan başka almam zaten.
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eso_da 9 yıl
802.11n ülkemiz için gereksiz. Daha 802.11g ancak yayılıyor, yerini 802.11n tipi bağlantının
bu özellikler ne dir acaba biri anlatabilirmi
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Figure 9 yıl

eso_da

802.11n ülkemiz için gereksiz. Daha 802.11g ancak yayılıyor, yerini 802.11n tipi bağlantının
bu özellikler ne dir acaba biri anlatabilirmi

Eğer evinizdeki modemnizi internet servis sağlayıcınız vermişse, 802.11g standardını kullanırsınız. En fazla 128 Mbit/s hıza izin verir. Genelde kullanılan 54 Mbit/s'dir.
802.11n ise geçen sene standart olarak kabul edilmiş gelişmiş versiyondur. En fazla 600 Mbit/s hıza izin verir. Genelde kullanılan 300 Mbit/s'dir.
Ayrıca 802.11n yaklaşık iki kat kadar çekim gücü getirirken, güvenlik olarak da olayı bir üst düzeye çekiyor. İnternet kullanıcılarının %90'ı için bir önem ifade etmez bana kalırsa. Geri kalan %10'un iki katlı evi vardır alt katta da çekmesini ister ya da başkasının kaçak internetine girmeyi istiyordur bu standart ile saldıracağı alan artar ya da Japonya gibi hız delisi bir ülkede yaşıyordur o yüzden diğer standartlar hızını kısıtlıyordur gibi dertleri olabilir.. Ama söylediğim gibi, istisnalar hariç Türkiye gibi bir ülkede şuanda talep edilen bir teknoloji değil.
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sertacaygun 10 yıl
Her Apple ürününün daha iyisini, daha işlevselini, daha ucuza bulabilmek mümkün.
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Guest-9D9369ED2 10 yıl
DAHA KALİTELİSİNİ BULAMAZSIN
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HyperioИ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Her Apple ürününün daha iyisini, daha işlevselini, daha ucuza bulabilmek mümkün.


daha iyisini bulursun ama daha işlevlisini mümkün değil..

Görüyoruz iphone ' a rakip biçilen diğer dokunmatik telefonları da.. Daha dokunmatikleri düzgün çalışmıyor ..
Apple bi ürününe %100 özelliklerin hepsini koymaz . ama koyduğu özellikler %100 performans verir. bütün herşeyi içerip de herbiri %50 performans veren bi telefonum olucağına kendi işini adam gibi , düzgün yapan bi telefonum olur daha iyi
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Sylargray 10 yıl
Haziran yaklaştıkça spekülasyonlar artmaya başladı. Geçen sene 3g için söylenenlerin çoğu doğru çıkmıştı, bu sene de inşallah öyle olur
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Piêr Dé Sans 10 yıl
Şuanki wifi bağlantı hızı oldukça iyi aslında. Herkesin istediği gibi daha farklı şeylere yönelseler çok daha mantıklı olur. Flash desteği navigasyon ve daha kaliteli ve yüksek ses gibi. Ayrıca 3.5 mm jack
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