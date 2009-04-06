Yeni nesil iPhone ve iPod Touch'da 802.11n desteği olabilir

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Yaz aylarında kullanıma sunulacağı speküle edilen yeni jenerasyon iPhone modelinde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ye vereceği hatta bunun için OmniVision firmasına 3.2MP CMOS image sensor (CIS) siparişi verdiği belirtilen Apple ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son gelen bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone ve iPod Touch modellerinde 802.11n WiFi desteği sunabiliyor. iPhone 3.0 beta firmware'inde Broadcom tarafından üretilecek aynı zamanda Bluetooth 2.1 + EDR desteği de sunan düşük güç tüketimli 802.11n yongasına yönelik detaylar da yer aldığı belirtiliyor.

Hazırlanan iPhone 3.0 beta firmware'indeki Kablosuz Radyo Komponent spesifikasyonlarında BCM4325 kod adlı mevcut Broadcom yongasından BCM4329 kodlu yongaya geçiş yapılacağının yer aldığı belirtilirken bu sayede 802.11n desteğinin sağlanacağı belirtiliyor.