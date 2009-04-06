Yeni nesil iPhone ve iPod Touch'da 802.11n desteği olabilir

Yaz aylarında kullanıma sunulacağı speküle edilen yeni jenerasyon iPhone modelinde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ye vereceği hatta bunun için OmniVision firmasına 3.2MP CMOS image sensor (CIS) siparişi verdiği belirtilen Apple ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son gelen bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone ve iPod Touch modellerinde 802.11n WiFi desteği sunabiliyor. iPhone 3.0 beta firmware'inde Broadcom tarafından üretilecek aynı zamanda Bluetooth 2.1 + EDR desteği de sunan düşük güç tüketimli 802.11n yongasına yönelik detaylar da yer aldığı belirtiliyor.
Hazırlanan iPhone 3.0 beta firmware'indeki Kablosuz Radyo Komponent spesifikasyonlarında BCM4325 kod adlı mevcut Broadcom yongasından BCM4329 kodlu yongaya geçiş yapılacağının yer aldığı belirtilirken bu sayede 802.11n desteğinin sağlanacağı belirtiliyor.
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''iPhone için sağlayacağı tek yarar daha fazla çekim gücü olacaktır.'' Bu kısmı anladıysanız yeter(konu dikkat ederseniz iPhone ile ilgili).
Bence iPhone 3Gs.
Öyle bir haber görmüştüm ama umursamadım. Kesin var olup olmadığı hakkında bir bilgim yok ama olabilir. Metal dedektörü olduğu program var
çok teşekkür ederimmm verdiğiniz bilgilere
bi nevi cihazda bu ozellık oldugu zaman yakın cevredeki baglantılara ulasabilirim diyorsunuz :)
iPhone için sağlayacağı tek yarar daha fazla çekim gücü olacaktır. Çünkü 802.11g standardını aşan bağlantı hızlarından zaten iPhone ile tam verim alamazsınız.
Bu göreceli 1 durumdur ve tartışmaya çok açıktır, sonu da olmaz.
Ben de Apple ı çok severim, pahalı olması benim için önemli değil.
Ben önce dış görüntüye, sonra işleve bakarım.
N79 um vardı, hiç stabil değildi, Nokia ların geneli böyle. Symbian tam kararlı çalışmıyor.
Şimdi Nokia 1100 kullanıyorum.
Mp3 çalar alacaksam da Apple iPod Touch dan başka almam zaten.
bu özellikler ne dir acaba biri anlatabilirmi
Eğer evinizdeki modemnizi internet servis sağlayıcınız vermişse, 802.11g standardını kullanırsınız. En fazla 128 Mbit/s hıza izin verir. Genelde kullanılan 54 Mbit/s'dir.
802.11n ise geçen sene standart olarak kabul edilmiş gelişmiş versiyondur. En fazla 600 Mbit/s hıza izin verir. Genelde kullanılan 300 Mbit/s'dir.
Ayrıca 802.11n yaklaşık iki kat kadar çekim gücü getirirken, güvenlik olarak da olayı bir üst düzeye çekiyor. İnternet kullanıcılarının %90'ı için bir önem ifade etmez bana kalırsa. Geri kalan %10'un iki katlı evi vardır alt katta da çekmesini ister ya da başkasının kaçak internetine girmeyi istiyordur bu standart ile saldıracağı alan artar ya da Japonya gibi hız delisi bir ülkede yaşıyordur o yüzden diğer standartlar hızını kısıtlıyordur gibi dertleri olabilir.. Ama söylediğim gibi, istisnalar hariç Türkiye gibi bir ülkede şuanda talep edilen bir teknoloji değil.
daha iyisini bulursun ama daha işlevlisini mümkün değil..
Görüyoruz iphone ' a rakip biçilen diğer dokunmatik telefonları da.. Daha dokunmatikleri düzgün çalışmıyor ..
Apple bi ürününe %100 özelliklerin hepsini koymaz . ama koyduğu özellikler %100 performans verir. bütün herşeyi içerip de herbiri %50 performans veren bi telefonum olucağına kendi işini adam gibi , düzgün yapan bi telefonum olur daha iyi