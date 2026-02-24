Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Opel Corsa GSE onaylandı: Elektrikli hot hatch bu yıl tanıtılacak

    Opel, performans odaklı elektrikli modeller için yeniden konumlandırılan GSE alt markasını genişletmeye devam ediyor. 276 beygirlik Mokka GSE'nin ardından yeni Corsa GSE için de onay geldi.

    Yeni Opel Corsa GSE resmi olarak onaylandı Tam Boyutta Gör
    Opel, performans tarafında Mokka GSE'nin ardından Corsa GSE'nin de onayını verdi. Corsa GSE, geçtiğimiz temmuz ayında performans odaklı elektrikli modeller için yeniden konumlandırılan GSE alt markasının ikinci ürünü olacak. Bu rozet ilk olarak 276 beygirlik Mokka GSE üzerinde kullanılmıştı.

    Opel'in paylaştığı ilk görsel detay vermekten uzak olsa da Corsa GSE’nin daha sportif bir karaktere sahip olacağı anlaşılıyor. Şişirilmiş çamurluklar ve özel tasarım 18 inç jantlar gibi detaylar öne çıkıyor.

    Teknik tarafta henüz resmi bilgiler paylaşılmadı. Ancak Mokka GSE’de yapılan değişiklikler, Corsa GSE’nin de benzer bir dönüşüm geçireceğine işaret ediyor. Mokka GSE, standart versiyonuna kıyasla neredeyse iki kat güç artışı almış, şasisi kapsamlı şekilde güçlendirilmişti. Önde sınırlı kaydırmalı diferansiyel, arkada daha kalın denge çubukları ve sertleştirilmiş burçlar, geliştirilmiş fren sistemi ve Michelin Pilot Sport EV lastikler de paketin bir parçası.

    Benzer yükseltmelerin Corsa GSE’de de sunulması halinde, daha küçük ve hafif gövdesi sayesinde Mokka GSE’nin 0-100 km/s 5,9 saniyelik süresini geride bırakması sürpriz olmayacaktır. Yıl içinde daha fazla teknik detay paylaşılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vavacars şikayet golf allstar nedir meteospasmyl kadınlar kulübü bmw g20 paket sıralaması migros etleri nereden alıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum