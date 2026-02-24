Yeni Opel Corsa GSE onaylandı: Elektrikli hot hatch bu yıl tanıtılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Opel, performans tarafında Mokka GSE'nin ardından Corsa GSE'nin de onayını verdi. Corsa GSE, geçtiğimiz temmuz ayında performans odaklı elektrikli modeller için yeniden konumlandırılan GSE alt markasının ikinci ürünü olacak. Bu rozet ilk olarak 276 beygirlik Mokka GSE üzerinde kullanılmıştı.

Opel'in paylaştığı ilk görsel detay vermekten uzak olsa da Corsa GSE’nin daha sportif bir karaktere sahip olacağı anlaşılıyor. Şişirilmiş çamurluklar ve özel tasarım 18 inç jantlar gibi detaylar öne çıkıyor.

Teknik tarafta henüz resmi bilgiler paylaşılmadı. Ancak Mokka GSE’de yapılan değişiklikler, Corsa GSE’nin de benzer bir dönüşüm geçireceğine işaret ediyor. Mokka GSE, standart versiyonuna kıyasla neredeyse iki kat güç artışı almış, şasisi kapsamlı şekilde güçlendirilmişti. Önde sınırlı kaydırmalı diferansiyel, arkada daha kalın denge çubukları ve sertleştirilmiş burçlar, geliştirilmiş fren sistemi ve Michelin Pilot Sport EV lastikler de paketin bir parçası.

Chery'den Ford Ranger'a rakip pickup: Dizel PHEV sisteme sahip 11 sa. önce eklendi

Benzer yükseltmelerin Corsa GSE’de de sunulması halinde, daha küçük ve hafif gövdesi sayesinde Mokka GSE’nin 0-100 km/s 5,9 saniyelik süresini geride bırakması sürpriz olmayacaktır. Yıl içinde daha fazla teknik detay paylaşılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Opel Corsa GSE resmi olarak onaylandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: