278 beygirlik Opel Mokka GSE tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör GSE ismi 1970’lerden bu yana Opel’in sportif otomobillerinde kullanılıyor. Eskiden "Grand Sport Injection" anlamına gelen GSi kısaltması, elektrikli motorların hayatımıza girmesiyle birlikte "Grand Sport Electric" olarak yorumlanmaya başladı. Astra GSE ile başlayan bu yeni dönem, Mokka GSE ile tamamen elektrikli sportif modellere evriliyor.

Yeni Opel Mokka GSE'nin ön aksına yerleştirilen elektrik motoru 207 kW (278 hp) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu gücün tamamı yalnızca Sport modunda kullanıma sunuluyor. Opel henüz net ağırlık açıklamasa da Mokka GSE’nin 1.6 tonun altında kalacağı belirtiliyor ki bu da standart Mokka Electric’ten birkaç kilo daha hafif olması anlamına geliyor.

En hızlı elektrikli Opel

0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede çıkan Mokka GSE, 200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Aracın 54 kWsa (50.8 kWsa net) kapasiteli NMC bataryası, maksimum 336 kilometre menzil sunuyor. Bu rakam, standart modelde 407 km’ye kadar çıkabiliyor.

Mokka GSE’nin performans parçaları, kısa süre önce tanıtılan ralli versiyonlu Mokka modelinden ilham alıyor. Yalnızca hız değil, viraj performansı da iyileştirilen modelde Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, gücü ön tekerleklere daha dengeli aktararak özellikle ıslak zeminde çekişi artırıyor.

Tam Boyutta Gör Direksiyon sistemi de keskinleştirilen araçta özel akslar, spor süspansiyon (çift hidrolik amortisörlü), geliştirilmiş frenler ve sarı renkli GSE kaliperleri dikkat çekiyor. 20 inçlik özel jantların çevresinde Michelin Pilot Sport EV lastikler standart olarak sunuluyor.

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Mokka GSE, dış tasarımda fazla radikal değişiklikler taşımıyor. Sadece büyük jantlar, ön ve yanlardaki GSE logoları ve koyu renk tampon detaylarıyla dikkat çekiyor. İç mekânda ise Alcantara kaplı spor koltuklar, alüminyum pedal takımı ve özel dikiş detayları öne çıkıyor. Ayrıca kapı içlerinde Alcantara kaplama, standart Mokka’daki plastik panellerin yerini almış. Koltuklarda ralli esintili çizgiler ve sarı dikişler göze çarpıyor.

Aracın 10 inçlik bilgi-eğlence ekranına, GSE’ye özel performans göstergeleri eklenmiş. Batarya sıcaklığı, G-kuvveti ve hızlanma değerleri gibi veriler bu ekran üzerinden takip edilebiliyor.

Opel Mokka GSE, ilk kez Eylül ayında IAA Mobility fuarında görücüye çıkarılacak. İlk teslimatların ise 2025’in son çeyreğinde başlaması bekleniyor. Henüz resmi fiyat açıklanmasa da standart Mokka Electric’in 36.740 euroluk başlangıç fiyatına kıyasla, Mokka GSE’nin yaklaşık 45.000 euro seviyesinden başlaması öngörülüyor.

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