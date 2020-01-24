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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Opel Corsa ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Autobest jürisi tarafından "Avrupa’da 2020 Yılının Satın Alması En Mantıklı Otomobili" seçilen yeni Opel Corsa'nın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Opel Corsa ne zaman Türkiye'ye gelecek?
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    Geçtiğimiz yılın ortasında tanıtılan yeni nesil Opel Corsa’nın ülkemize ne zaman geleceği belli oldu. Yeni Opel Corsa’nın Mart ayında Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

    Sportif tasarımıyla dikkat çeken yeni Opel Corsa, bu segmentte ilk defa sunulan ve daha önce markanın Insignia ve Astra modellerinde görmeye alışık olduğumuz LED Matrix far seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Yeni Opel Corsa’nın tamamen yenilenen iç mekanında gelişmiş güvenlik teknolojileri ve 10 inç Multimedya Sistemi gibi özellikler bulunuyor.

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    Yeni Opel Corsa’nın kaputu altında giriş seviyesi olarak 75 beygir güç üreten 1.2 litre PureTech atmosferik motor bulunuyor. Ardından 100 ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo benzinli ünite geliyor. Dizel tarafında ise 100 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dizel seçeneği mevcut. Üretilen güç, kullanılan motora bağlı olarak 5 ileri manuel, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla yola aktarılıyor.

    Ayrıca Bkz. "2019 Opel Corsa resmi olarak tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Yeni Opel Corsa’nın Corsa-e adı verilen yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da mevcut. Fakat PSA Grubu’nun henüz tamamen elektrikli modelleri Türkiye’ye getirmek gibi bir planı bulunmuyor.

    Yeni Opel Corsa, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen test sürüşleri sonrası Autobest jürisi tarafından “Avrupa’da 2020 Yılının Satın Alması En Mantıklı Otomobili” ödülüne layık görülmüştü. Altıncı nesil Corsa, bu sayede üç jenerasyonu ile Autobest ödülü kazanan ilk otomobil olarak dikkat çekmişti.



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    AsiretinMarjinalCocugu 11 sa.
    Otomobil ve Mart ayını artık bi arada görmek istemiyorum
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    java 11 sa.
    Cücük kadar araç 200.000 TL olacaksa gelmesin... Zaten alamayacağız, görüp te moralimiz bozulmasın...
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