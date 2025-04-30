CATL, Çin'in yeni batarya güvenlik standartlarını karşılayan ilk şirket oldu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Çin’in en son “Alev Yok, Patlama Yok” başlıklı ulusal güvenlik standardını karşılayan ilk şirket oldu. Bataryaların olası bir termal kaçak meydana geldikten sonra bile yangın çıkarmamasını veya patlamamasını zorunlu kılan bu düzenleme, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

GB 38031-2025 olarak adlandırılan yeni zorunlu ulusal batarya güvenliği standardı, 28 Mart 2025’te yayımlandı. Düzenleme ile gelen en büyük değişiklik, termal yayılım testi şartı oldu. Bu test, bataryanın termal kaçak sırasında yangın veya patlamaya neden olmadan dayanmasını gerektiriyor. Ayrıca, bataryadan çıkan dumanların araç içindeki yolculara zarar vermemesi gerekiyor. Önceki standart ise yalnızca yangın veya patlama öncesinde uyarı sinyalleri verilmesini şart koşuyordu.

Yeni standardı karşılamak için batarya üreticilerinin bazı testlerden geçmesi gerekiyor. Bunlardan ilki taban darbe testi. Bu test, seyir esnasında bataryanın alttan gelebilecek fiziksel darbelere karşı koruma kabiliyetini ölçüyor. İkinci test olan hızlı şarj döngüsü testi ise bataryanın 300 hızlı şarj döngüsüne dayanmasını ve ardından yapılan kısa devre testlerinde yangın veya patlama yaşanmamasını şart koşuyor.

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Bu gereklilikler önümüzdeki yılın ortasında yürürlüğe girecek olsa da, CATL şimdiden yeni standartlara uygunluk sağladığını duyurdu. CATL, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, “Elektrikli Araçlar için Güç Bataryalarının Güvenlik Gereksinimleri” kapsamında iki testi başarıyla geçtiğini resmen açıkladı. Hem batarya hücreleri hem de batarya paketleri test edildi. Böylece CATL, yeni standardı karşılayan ilk şirket oldu.

Test raporu, Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC) adlı üçüncü taraf bir sertifikasyon kurumu tarafından düzenlendi. Bu kuruluş, Çin’deki C-NCAP çarpışma ve güvenlik değerlendirme testlerini de yürüten tanınmış bir grup. CATL Test ve Doğrulama Merkezi ile Çin Otomotiv Teknolojisi Enerji Sistemleri Departmanı’ndan temsilciler de belge teslim törenine katıldı.

CATL’e göre, bu testlerde Qilin bataryası kullanıldı. Bu batarya, Haziran 2022’de piyasaya sürülen üçüncü nesil CTP (cell-to-pack) teknolojisinin bir ürünü. Qilin bataryası, %72 hacim kullanım verimliliği ve kilogram başına 255 Wh’ye kadar enerji yoğunluğu sunuyor. Şirket, bu bataryanın güçlü bir taşıyıcı yapıya sahip olduğunu ve termal kaçaklara karşı geliştirilmiş koruma sunduğunu belirtti.

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CATL, Çin'in yeni batarya güvenlik testlerini başarıyla geçti