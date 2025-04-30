Chery, Almanya'da üretim için Volkswagen'in kapısını çaldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara yönelik ek vergi kararı Çinlileri durdurmaya yetmedi. Çinli üreticiler, Avrupa pazarından daha büyük pay kapabilmek için çeşitli planlar yapıyor. Buna bölgenin endüstri lokomotifi Almanya'da üretim yapmak da dahil.

Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz ocak ayında Çinli üreticilerin Volkswagen'in maliyetleri azaltma planı kapsamında kapatmayı değerlendirdiği Dresden ve Osnabruck fabrikalarını satın almayı veya kiralamayı planladığına ilişkin haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Chery'nin Avrupa pazarında büyümek için söz konusu iki fabrikayı devralmak üzere bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor.

Chery ise Almanya'da otomobil üretimine başlamak üzere ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü doğruladı ancak bu görüşmelerin Volkswagen ile olup olmadığını açıklamadı. Autonews Europe'a konuşan Chery International Başkan Yardımcısı Charlie Zhang, nihai kararın tüm olası sorunlar çözüldükten sonra verileceğini söyledi. Zhang, “Almanya'daki durumu incelememiz gerekiyor çünkü buradaki durum gerçekten çok karmaşık,” diyerek şirketin düzenleyici gereklilikler, işçi sendikaları, tedarik zincirleri ve maliyetler hakkında ayrıntılı bilgi istediğini belirtti.

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Eğer iki Alman fabrikasının satın alınması konusunda anlaşmaya varılırsa, şirket bu tesislerde 2 Nisan'da tanıtımı yapılan yeni markası Lepas için üretim yapmayı planlıyor. Lepas, Chery’nin Tiggo serisinin modifiye edilmiş versiyonlarını küresel pazarlarda satışa sunacak. Avrupa’da üretilecek modeller içten yanmalı, şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli güç aktarma sistemlerine sahip iki kompakt ve bir orta boy SUV’dan oluşacak.

Chery'nin Türkiye yatırımı ise henüz belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsun'a kurulacağı belirtilen 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı için Çinli firmaya teşekkür belgesi verildi. Chery ise Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'ye doğrudan bir yatırım planları olmadığını, Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmek için ortak aradıklarını söyledi. Görünen o ki bir yatırım planı söz konusu ancak henüz nihai karar verilmiş değil.

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