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    Yeni Aston Martin DBX S tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif

    Markanın süper otomobili Valhalla'dan alınan daha büyük turbolar ile DBX 707'ye göre 20 beygir daha güçlü olarak piyasaya sürülen DBX S, yeni egzoz sistemiyle kulakların pasını silecek.

    Aston Martin, en güçlü içten yanmalı motorlu SUV'lardan biri olan yeni DBX S'i tanıttı. Şirketin Valhalla isimli süper otomobilinden alınan bazı teknolojilerle güncellenen DBX S, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Yeni Aston Martin DBX S, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Aston Martin DBX S tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İngiliz markanın Ferrari Purosangue ve Lamborghini Urus SE gibi SUV'lara cevap niteliği taşıyan yeni DBX S modeli, mevcut V8 motorun revize edilmiş halini kullanıyor. Buna ek olarak araçta bazı şasi güncellemeleri ve ağırlık azaltma gibi kilit operasyonlar da gerçekleştirilmiş.

    Yeni DBX S'in motoru, Valhalla'dan alınan büyük turbolar sayesinde gelen 20 beygirlik güç artışıyla 717 beygir güç üretiyor. Bu değişiklikle birlikte performanslı SUV'un 3,3 saniyelik 0-100 km/s süresinde DBX 707'ye göre bir değişim olmamış fakat 200 km/s hıza ulaşma süresi 0,3 saniye kısalmış.

    Şirket ayrıca kullanılan yeni egzoz sisteminin 4.0 litrelik V8 motorun sesini yola daha gür yansıttığını belirtiyor. Kulakların pasını silecek egzoz çıkışları tıpkı DB12 AMR'daki gibi üst üste konumlandırılmış.

    Yeni Aston Martin DBX S tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DBX S'teki diğer tasarım değişiklikleri arasında yeni siyah panjur, elden geçirilmiş ön ve arka tamponlar ile daha büyük yan etekler bulunuyor. Aston, bu değişikliklerin yalnızca görsel anlamda değil, aynı zamanda hava akışını iyileştirerek aerodinamik performansa da katkı sağladığını belirtiyor.

    Performanslı SUV'un iç mekanı da güncellenmiş. Balık sırtı desenli koltukların dikkat çektiği alanda eğer 18 kg daha hafif olan karbon tavan tercih edilirse bu desen tavanda da kendini gösteriyor. Karbon tavan dışında SUV'un hafiflemesini sağlayan 23 inçlik magnezyum jantlar, karbon yan etekler ve tamponlar ile polikarbon panjur yer alıyor.

    Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama yok ancak DBX 707'nin 256 bin dolarlık fiyatı düşünüldüğünde DBX S biraz daha pahalı olacaktır. 

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