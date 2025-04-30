Elektrikli Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Isuzu, elektrikli D-Max modelini tanıttı. 2026 yılında Avrupa yollarına çıkması beklenen elektrikli pikap, içten yanmalı versiyonundan ufak farklılıklarla ayrılıyor.

Elektrikli Isuzu D-Max neler sunuyor?

Avrupa'da satışa sunulacak olan ilk elektrikli pikap olan Isuzu D-Max, geçtiğimiz yıl gösterilen konsept versiyonun aksine, açık panjura sahip. Elektrikli olduğunu gösteren mavi detaylara sahip olan araç, Extended Cab ve Double Cab gövde stilleri arasında seçim yapabileceği iki yüksek özellikli donanım seviyesinde piyasaya sürülecek.

D-Max EV, toplamda 188 beygir (140 kW) ve 325 Nm tork üretebilen çift elektrikli motorla geliyor. Bu da, dizel veriyondan 27 beygir daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Güç, dizel modelden alınan Rough Terrain Modu özelliğiyle birlikte tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla dört tekerleğe iletiliyor.

Tam Boyutta Gör 10,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkaiblen aracın maksimum hızı ise 130 km/s ile sınırlandırılmış. Elektrikli kamyonet, 1.000 kg'ın üzerinde yük kapasitesi ve 3,5 tonluk çekme kapasitesi sunuyor. 21 cm yerden yüksekliğe sahip araç, 60 cm yüksekliğinde sulardan geçebiliyor.

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Elektrikli D-Max, 66,9 kWh kapasiteli lityum iyon batarya paketiyle WLTP ölçümüne göre 263 km menzil sunuyor. 50 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyen aracın pili yaklaşık bir saatte %20'den %80'e şarj olabiliyor.

2025 Birmingham Ticari Araç Fuarı'nda tanıtılan Isuzu D-Max EV'nin İngiltere pazarı için ön satışları yılın ikinci yarısında başlayacak. İlk teslimatların ise Mart 2026'da yapılması planlanıyor. Isuzu ayrıca elektrikli kamyonetin diğer bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağını söyledi ancak fiyat açıklamasında bulunmadı.

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