Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte özellikleri

    Isuzu, elektrikli D-Max modelini tanıttı. 2026 yılında Avrupa yollarına çıkması beklenen elektrikli pikap özellikleriyle neler sunuyor?                         

    Elektrikli Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Isuzu, elektrikli D-Max modelini tanıttı. 2026 yılında Avrupa yollarına çıkması beklenen elektrikli pikap, içten yanmalı versiyonundan ufak farklılıklarla ayrılıyor.

    Elektrikli Isuzu D-Max neler sunuyor?

    Avrupa'da satışa sunulacak olan ilk elektrikli pikap olan Isuzu D-Max, geçtiğimiz yıl gösterilen konsept versiyonun aksine, açık panjura sahip. Elektrikli olduğunu gösteren mavi detaylara sahip olan araç, Extended Cab ve Double Cab gövde stilleri arasında seçim yapabileceği iki yüksek özellikli donanım seviyesinde piyasaya sürülecek.

    D-Max EV, toplamda 188 beygir (140 kW) ve 325 Nm tork üretebilen çift elektrikli motorla geliyor. Bu da, dizel veriyondan 27 beygir daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Güç, dizel modelden alınan Rough Terrain Modu özelliğiyle birlikte tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla dört tekerleğe iletiliyor.

    Elektrikli Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    10,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkaiblen aracın maksimum hızı ise 130 km/s ile sınırlandırılmış. Elektrikli kamyonet, 1.000 kg'ın üzerinde yük kapasitesi ve 3,5 tonluk çekme kapasitesi sunuyor. 21 cm yerden yüksekliğe sahip araç, 60 cm yüksekliğinde sulardan geçebiliyor.

    Elektrikli D-Max, 66,9 kWh kapasiteli lityum iyon batarya paketiyle WLTP ölçümüne göre 263 km menzil sunuyor. 50 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyen aracın pili yaklaşık bir saatte %20'den %80'e şarj olabiliyor.

    2025 Birmingham Ticari Araç Fuarı'nda tanıtılan Isuzu D-Max EV'nin İngiltere pazarı için ön satışları yılın ikinci yarısında başlayacak. İlk teslimatların ise Mart 2026'da yapılması planlanıyor. Isuzu ayrıca elektrikli kamyonetin diğer bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağını söyledi ancak fiyat açıklamasında bulunmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vermicem vermicem diyen kadın kim lsass.exe nedir bayan azdırıcı damla migros tefal ekmek yapma makinesi tarif kitabı pdf motor suyu seviyesi ne kadar olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum