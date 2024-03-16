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    Yeni Passat Türkiye'de! Chery, İtalya'da fabrika mı kuracak? - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde, Türkiye pazarına giriş yapan Hollandalı Carver, Volkswagen Passat ve Peugeot 208'in yanı sıra Chery'nin fabrika iddiası gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde, Türkiye pazarına giriş yapan Hollandalı Carver, Volkswagen Passat ve Peugeot 208'in yanı sıra Chery'nin fabrika iddiası gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    09:14 - Ford Otosan, ZEV-UP projesiyle elektrikli araç geliştirecek

    13:05 - İddia: İtalya hükümeti fabrika kurması için Chery ile görüşüyor

    17:20 - Yeni Peugeot 208 ve E-208 Türkiye'de

    22:37 - Hollandalı Carver Türkiye'de: Fiyatları şaşırttı

    30:32 - Makyajlı Audi A3 ailesi tanıtıldı

    38:50 - Yeni Volkswagen Passat Türkiye'de: İşte fiyatlar

    46:32 - 1092 beygirlik Porsche Taycan Turbo GT tanıtıldı

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