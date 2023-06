Yerli oyun Compass of the Destiny, Steam Next Fest'te sahne aldı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere oyun sektörü ülkemizde son yıllarda bir hayli büyümeye başladı. Öyle ki her geçen ay yeni bir tanıtım haberi alıyoruz ve başarılı yapımların sahne aldığını görüyoruz. Son olarak yerli M11 Studio tarafından geliştirilen izometrik kamera açısına sahip Aksiyon/Rol yapma oyunu Compass of the Destiny, Steam Next Fest etkinliği kapsamında oyuncularla buluştu.

Compass of the Destiny çok yakında geliyor

M11 Studio tarafından geliştirilenve 5Deniz tarafından yayınlanacak Compass of the Destiny, 17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alıyor ve tarihte geçen karakterler ile karşımıza çıkacak. Ancak oyun her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde geçse de, Venedikli bir karakterin yolculuğuna tanık olacağız.

Ayrıca Motion Capture teknolojisine ek olarak Unreal Engine 5.0 ile geliştirilen yapımda Fıtrat ve Pusula gibi özgün mekanikler oyuncuları bekliyor olacak. Bu noktada geliştirici stüdyo, İstanbul Avrupa yakasının 17.yüzyıl tarihine göre yeniden dizayn edildiğini ve oyuncuların birçok ünlü yapı ile karşılaşacaklarını belirtiyor.

19-26 Haziran tarihleri arasında Steam Next Fest Haziran etkinliğinde boy gösteren Compass of the Destiny, 22-24 Eylül tarihli Gaming Istanbul etkinliğinde de oyuncularla buluşacak. Steam üzerinden demosu yayınlanan oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

