Embracer Group üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı

Embracer 3'e bölündü
Ayrılma sürecinin bir parçası olarak Embracer, Asmodee Group aracılığıyla 900 milyon Avro değerinde yeni bir finansman anlaşması da imzaladı. Embracer, bu anlaşmadan elde edilen gelirin yine şirketin mevcut borçlarına aktarılacağını söyledi. Asmodee, masa oyunları, kartlar ve dijital masa oyunlarının yayıncısı ve dağıtıcısı olarak faaliyet gösterecek. Asmodee, tamamı kendisine ait 23 stüdyodan oluşacak.
Coffee Stain & Friends adlı diğer şirket ise topluluk odaklı oynaması ücretsiz oyunlar, LiveOps oyunlar ve indie / AA oyunlar da dahil olmak üzere PC, konsol ve mobil oyunlara odaklanacak. Bu yeni şirket altında yer alan oyunlar arasında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim yer alıyor.
Middle-earth Enterprises & Friends ise PC ve konsollar için AAA oyunlar geliştirmekten sorumlu olacak. Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider IP'lerinin yanı sıra Dead Island, Metro ve Kingdom Come Deliverance gibi oyunlar bu şirkete ait olacak. Middle-earth Enterprises & Friends'e katılan stüdyolar arasında Crystal Dynamics, Dambuster, Eidos Montreal, Flying Wild Hog, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios ve 4A Games yer alacak.
Tomb Raider ve Lord of the Rings gibi baş döndürücü sayıda serinin haklarını satın almasıyla oyun endüstrisinde bomba etkisi yaratan Embracer Group, planları için son derece değerli olan 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın son dakikada çöpe gitmesiyle büyük bir yeniden yapılanmaya girdi. O zamandan bu yana şirket birçok proje ve stüdyoyu kapattı veya sattı. Süreç içerisinde yüzlerce çalışan da işten çıkarıldı. Zarar ve borçları kapatmak için Embracer, Gearbox ve Saber Interactive gibi değerli stüdyoları değerlerinin çok daha altına satmak zorunda kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)