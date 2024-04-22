Embracer Group üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı

Tam Boyutta Gör The Lord of the Rings ve Tomb Raider'ın sahibi İsveçli oyun ve medya holding şirketi Embracer Group, farklı alanlara uzmanlaşan üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends. Yapılan açıklamaya göre bu şirketler halka açık olacak ve kendi temel stratejilerini geliştirecek.

Embracer 3'e bölündü

Ayrılma sürecinin bir parçası olarak Embracer, Asmodee Group aracılığıyla 900 milyon Avro değerinde yeni bir finansman anlaşması da imzaladı. Embracer, bu anlaşmadan elde edilen gelirin yine şirketin mevcut borçlarına aktarılacağını söyledi. Asmodee, masa oyunları, kartlar ve dijital masa oyunlarının yayıncısı ve dağıtıcısı olarak faaliyet gösterecek. Asmodee, tamamı kendisine ait 23 stüdyodan oluşacak.

Coffee Stain & Friends adlı diğer şirket ise topluluk odaklı oynaması ücretsiz oyunlar, LiveOps oyunlar ve indie / AA oyunlar da dahil olmak üzere PC, konsol ve mobil oyunlara odaklanacak. Bu yeni şirket altında yer alan oyunlar arasında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim yer alıyor.

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Middle-earth Enterprises & Friends ise PC ve konsollar için AAA oyunlar geliştirmekten sorumlu olacak. Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider IP'lerinin yanı sıra Dead Island, Metro ve Kingdom Come Deliverance gibi oyunlar bu şirkete ait olacak. Middle-earth Enterprises & Friends'e katılan stüdyolar arasında Crystal Dynamics, Dambuster, Eidos Montreal, Flying Wild Hog, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios ve 4A Games yer alacak.

Tomb Raider ve Lord of the Rings gibi baş döndürücü sayıda serinin haklarını satın almasıyla oyun endüstrisinde bomba etkisi yaratan Embracer Group, planları için son derece değerli olan 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın son dakikada çöpe gitmesiyle büyük bir yeniden yapılanmaya girdi. O zamandan bu yana şirket birçok proje ve stüdyoyu kapattı veya sattı. Süreç içerisinde yüzlerce çalışan da işten çıkarıldı. Zarar ve borçları kapatmak için Embracer, Gearbox ve Saber Interactive gibi değerli stüdyoları değerlerinin çok daha altına satmak zorunda kaldı.

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Embracer Group üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı