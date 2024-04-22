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    Embracer Group üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı

    İsveçli oyun ve medya holding şirketi Embracer Group, üç ayrı kuruluşa bölünme kararı aldı: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends.
    Embracer Group üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı Tam Boyutta Gör
    The Lord of the Rings ve Tomb Raider'ın sahibi İsveçli oyun ve medya holding şirketi Embracer Group, farklı alanlara uzmanlaşan üç ayrı şirkete bölünme kararı aldı: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends. Yapılan açıklamaya göre bu şirketler halka açık olacak ve kendi temel stratejilerini geliştirecek.

    Embracer 3'e bölündü

    Ayrılma sürecinin bir parçası olarak Embracer, Asmodee Group aracılığıyla 900 milyon Avro değerinde yeni bir finansman anlaşması da imzaladı. Embracer, bu anlaşmadan elde edilen gelirin yine şirketin mevcut borçlarına aktarılacağını söyledi. Asmodee, masa oyunları, kartlar ve dijital masa oyunlarının yayıncısı ve dağıtıcısı olarak faaliyet gösterecek. Asmodee, tamamı kendisine ait 23 stüdyodan oluşacak.

    Coffee Stain & Friends adlı diğer şirket ise topluluk odaklı oynaması ücretsiz oyunlar, LiveOps oyunlar ve indie / AA oyunlar da dahil olmak üzere PC, konsol ve mobil oyunlara odaklanacak. Bu yeni şirket altında yer alan oyunlar arasında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim yer alıyor.

    Middle-earth Enterprises & Friends ise PC ve konsollar için AAA oyunlar geliştirmekten sorumlu olacak. Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider IP'lerinin yanı sıra Dead Island, Metro ve Kingdom Come Deliverance gibi oyunlar bu şirkete ait olacak. Middle-earth Enterprises & Friends'e katılan stüdyolar arasında Crystal Dynamics, Dambuster, Eidos Montreal, Flying Wild Hog, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios ve 4A Games yer alacak.

    Tomb Raider ve Lord of the Rings gibi baş döndürücü sayıda serinin haklarını satın almasıyla oyun endüstrisinde bomba etkisi yaratan Embracer Group, planları için son derece değerli olan 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın son dakikada çöpe gitmesiyle büyük bir yeniden yapılanmaya girdi. O zamandan bu yana şirket birçok proje ve stüdyoyu kapattı veya sattı. Süreç içerisinde yüzlerce çalışan da işten çıkarıldı. Zarar ve borçları kapatmak için Embracer, Gearbox ve Saber Interactive gibi değerli stüdyoları değerlerinin çok daha altına satmak zorunda kaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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