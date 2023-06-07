11 yıl sonra yeniden: Diablo 4'ün çıkışı İstanbul'daki lansman partisiyle kutlandı

Tam Boyutta Gör Bundan yaklaşık 11 yıl önce Diablo 3'ün çıkışından önce İstanbul'da bir etkinlik düzenlenmişti ve o zaman için birçok insanı heyecanlandıran bir etkinlik olmuştu. Dün akşam saatlerinde ise 11 yıl sonra Diablo 4 için oyuncular yeniden toplandı. 6 Haziran 2023'te, yani Diablo 4'ün çıkış gününde oyun basınının ve yayıncıların katılımıyla Diablo 4'ün çıkışı kutlandı.

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Etkinlikte enteresan şovlar, Nvidia iş birliği ile yapılan canlı yayınlar ve muazzam bir Lilith cosplay'i ve daha fazlası bulunuyordu. Diablo 4 bildiğiniz gibi Nvidia ile özel iş birliğine gitti ve DLSS 3 gibi birçok yeni nesil teknolojiyi barındıran bir oyun. DLSS 3 teknolojisi, Diablo IV'de, GeForce RTX 40 Serisi oyuncularına ortalama olarak 4K çözünürlükte performanslarını 2,5 kat artırma imkanı sağlıyor. Hareket dolu bir testte, GeForce RTX 4090'da performans 2,4 kat artarak, tüm ayarlar maksimumda kullanıldığında saniyede 229 kare oynama imkanı sunuyor. GeForce RTX 4080 177 FPS, GeForce RTX 4070 Ti 139 FPS ve GeForce RTX 4070 ise 113 FPS hızında çalışıyor. 2560x1440 çözünürlükte, DLSS 3 GeForce RTX 4070 ile Diablo IV'ü 170'in üzerinde kare hızında oynatıyor ve GeForce RTX 4090'da kare hızı 335'e kadar çıkıyor. 1920x1080 çözünürlükte ise tüm GeForce RTX 40 Serisi grafik kartları 200'ün üzerinde kare hızında çalışabiliyor.

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GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlarda, DLSS 3 2560x1440 çözünürlükte performansı ortalama olarak 1,8 kat artırarak, tüm dizüstü bilgisayar ekran kartlarının Diablo IV'ü maksimum ayarlarda 80'in üzerinde kare hızında oynamasını sağlıyor. 1080p çözünürlükte ise DLSS 3, tüm dizüstü bilgisayar GPU'larına 120'in üzerinde kare hızında çalışma imkanı sunuyor ve güçlü GeForce RTX 4090 Dizüstü GPU'su 280 FPS'ye kadar çıkabiliyor. Oyuncular ayrıca birçok GPU'da bu kadar yüksek kare hızlarıyla, NVIDIA DLAA ile görüntü kalitesini daha da artırabiliyor. DLAA, performansı artırmak yerine görüntü kalitesini maksimuma çıkarmak için doğal çözünürlükte bir görüntü kullanıyor. Diablo IV'de, DLAA en yüksek görüntü kalitesi ve mükemmel performans için DLSS Frame Generation ile birleştirilebiliyor.

Diablo IV şu andan itibaren Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 ve PlayStation 4'te üzerinden oynanabilir durumda. Bununla birlikte tüm platformlar için çapraz oynanabilme ve çapraz ilerleme mevcut olacak. Konsollarda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan co-op imkânı da oyunculara sunulacak.

Diablo IV, Diablo serisinde yeni bir bölüm dönem haziran ayında dünya çapında piyasaya sürülecek. Korunak’ın kaderi ellerindeyken oyuncular, 120'den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, bölüm sonu canavarlarını yenmek için diğer oyuncularla takım kurabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile eksiksiz karakter gelişimini deneyimleyebilecekler. Heyecan verici sezon güncellemeleriyle Diablo IV, yeni içerikleri, sezon yolculuğunu, savaş bileti ödüllerini, yeni özellikleri, uzun dönemli geliştirme planlarını ve daha birçok içeriği de lansman sonrasında oyunculara sunacak.

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Diablo 4'ün çıkışı İstanbul'daki lansman partisiyle kutlandı