Skoda, Vision Gran Turismo ile oyun dünyasında da adından söz ettiriyor

1957 model Škoda 1100 OHC Spider’dan ilham alan elektrikli ve dört tekerlekten çekişli Škoda Vision Gran Turismo, 800 kW güç ve 1.020 Nm tork üreten dört elektrikli motorla donatıldı. 120 yıldan daha uzun süreden beri motor sporları geçmişine sahip olan Škoda, şimdi de çarpıcı aracıyla oyun dünyasında yerini alıyor.
Bu konsept araçla birlikte Škoda markası, PlayStation 4 ve 5 için popüler Gran Turismo 7 yarış simülasyonuna ilk kez katılıyor. Bu platform için özel olarak geliştirilen sanal konsept çalışması, oyunun Vision kategorisi için tamamen elektrikli bir yarış otomobili olarak dikkat çekiyor.
Škoda Vision Gran Turismo, aynı zamanda gelecek elektrikli Škoda modelleri için kullanılan yeni Modern Solid tasarım dilinin özelliklerini de içeriyor. Bunlar arasında T şeklindeki farlar ve mat yeşil gövde rengi de yer alıyor. Aktif aerodinamiğe sahip araç, tüm pist koşullarında üstün performans sunuyor.
Üstün verimlilik ve sürüş dinamikleriyle tasarlanan araç sadece 1.300 kg ağırlığa sahip. Yaklaşık 4.41 metre uzunluğu, 1.95 metre genişliği ve sadece 94.9 santimetre yüksekliğiyle tasarlanan araç, 87 kWh lityum-iyon bataryadan güç alıyor. Škoda Vision Gran Turismo'nun dinamik sesi ise, Škoda Geliştirme ve Tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu