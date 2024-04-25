Skoda, Vision Gran Turismo ile oyun dünyasında da adından söz ettiriyor

Tam Boyutta Gör Škoda, tamamen elektrikli konsept aracı Škoda Vision Gran Turismo'yu tanıttı. Dijital yarış dünyasının sevilen oyunlarından biri olan Gran Turismo 7 PlayStation’a dahil edilen Vision Gran Turismo ile Škoda burada da adından söz ettiriyor.

1957 model Škoda 1100 OHC Spider’dan ilham alan elektrikli ve dört tekerlekten çekişli Škoda Vision Gran Turismo, 800 kW güç ve 1.020 Nm tork üreten dört elektrikli motorla donatıldı. 120 yıldan daha uzun süreden beri motor sporları geçmişine sahip olan Škoda, şimdi de çarpıcı aracıyla oyun dünyasında yerini alıyor.

Bu konsept araçla birlikte Škoda markası, PlayStation 4 ve 5 için popüler Gran Turismo 7 yarış simülasyonuna ilk kez katılıyor. Bu platform için özel olarak geliştirilen sanal konsept çalışması, oyunun Vision kategorisi için tamamen elektrikli bir yarış otomobili olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Sanal Škoda Vision Gran Turismo, 24 Saat Le Mans’da yarışmak üzere geliştirilen 1957 model Škoda 1100 OHC Spider'dan ilham aldı. Oliver Stefani liderliğindeki Škoda Tasarım ekibi, efsanevi 1100 OHC'nin tasarım öğelerini bölünmüş arka kanat gibi yeni özelliklerle birleştirerek muhteşem bir üstü açık tek kişilik otomobil geliştirdi.

Škoda Vision Gran Turismo, aynı zamanda gelecek elektrikli Škoda modelleri için kullanılan yeni Modern Solid tasarım dilinin özelliklerini de içeriyor. Bunlar arasında T şeklindeki farlar ve mat yeşil gövde rengi de yer alıyor. Aktif aerodinamiğe sahip araç, tüm pist koşullarında üstün performans sunuyor.

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Üstün verimlilik ve sürüş dinamikleriyle tasarlanan araç sadece 1.300 kg ağırlığa sahip. Yaklaşık 4.41 metre uzunluğu, 1.95 metre genişliği ve sadece 94.9 santimetre yüksekliğiyle tasarlanan araç, 87 kWh lityum-iyon bataryadan güç alıyor. Škoda Vision Gran Turismo'nun dinamik sesi ise, Škoda Geliştirme ve Tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirildi.

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Skoda, Vision Gran Turismo konseptini tanıttı