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    Skoda, Vision Gran Turismo ile oyun dünyasında da adından söz ettiriyor

    Dijital yarış dünyasının sevilen oyunlarından biri olan Gran Turismo 7 PlayStation’a dahil edilen Vision Gran Turismo, 800 kW güç ve 1.020 Nm tork üreten dört elektrik motoru kullanıyor.
    Skoda, Vision Gran Turismo konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Škoda, tamamen elektrikli konsept aracı Škoda Vision Gran Turismo'yu tanıttı. Dijital yarış dünyasının sevilen oyunlarından biri olan Gran Turismo 7 PlayStation’a dahil edilen Vision Gran Turismo ile Škoda burada da adından söz ettiriyor.

    1957 model Škoda 1100 OHC Spider’dan ilham alan elektrikli ve dört tekerlekten çekişli Škoda Vision Gran Turismo, 800 kW güç ve 1.020 Nm tork üreten dört elektrikli motorla donatıldı. 120 yıldan daha uzun süreden beri motor sporları geçmişine sahip olan Škoda, şimdi de çarpıcı aracıyla oyun dünyasında yerini alıyor.

    Bu konsept araçla birlikte Škoda markası, PlayStation 4 ve 5 için popüler Gran Turismo 7 yarış simülasyonuna ilk kez katılıyor. Bu platform için özel olarak geliştirilen sanal konsept çalışması, oyunun Vision kategorisi için tamamen elektrikli bir yarış otomobili olarak dikkat çekiyor.

    Skoda, Vision Gran Turismo konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sanal Škoda Vision Gran Turismo, 24 Saat Le Mans’da yarışmak üzere geliştirilen 1957 model Škoda 1100 OHC Spider'dan ilham aldı. Oliver Stefani liderliğindeki Škoda Tasarım ekibi, efsanevi 1100 OHC'nin tasarım öğelerini bölünmüş arka kanat gibi yeni özelliklerle birleştirerek muhteşem bir üstü açık tek kişilik otomobil geliştirdi. 

    Škoda Vision Gran Turismo, aynı zamanda gelecek elektrikli Škoda modelleri için kullanılan yeni Modern Solid tasarım dilinin özelliklerini de içeriyor. Bunlar arasında T şeklindeki farlar ve mat yeşil gövde rengi de yer alıyor. Aktif aerodinamiğe sahip araç, tüm pist koşullarında üstün performans sunuyor.

    Üstün verimlilik ve sürüş dinamikleriyle tasarlanan araç sadece 1.300 kg ağırlığa sahip. Yaklaşık 4.41 metre uzunluğu, 1.95 metre genişliği ve sadece 94.9 santimetre yüksekliğiyle tasarlanan araç, 87 kWh lityum-iyon bataryadan güç alıyor. Škoda Vision Gran Turismo'nun dinamik sesi ise, Škoda Geliştirme ve Tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 2 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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