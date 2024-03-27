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    IMEI numarası nedir, nasıl öğrenilir? İşte telefondan IMEI sorgulama (öğrenme) yolları

    IMEI numarası nedir, sorgulama nasıl yapılır yurt dışından telefon getirenlerin merak ettiği konuların başında geliyor. İşte IMEI öğrenmek için yapmanız gerekenler:

    Operatör mağazalarında, telefon değiştirmeniz gerektiğinde ya da numara taşıma (operatör değiştirme) işlemi sırasında IMEI numarası terimiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Peki, IMEI nedir, ne işe yarar? Gerekli olduğunda telefon IMEI numarası nasıl öğrenilir? IMEI sorgulama nasıl yapılır dahil olmak üzere IME hakkında her şey burada.

    Telefon IMEI sorgulama nasıl yapılır #️⃣

    telefon imei öğrenme yolları Tam Boyutta Gör
    IMEI no nerede yazar sıkça merak edilir.IMEI, genelde telefon kutusunda arka bölümdeki etikette yazar. Peki, telefon ikinci el satın alınmışsa ve kutusu yoksa IMEI kodu nasıl öğrenilir? Cihaz üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde IMEI numarasını öğrenmek mümkündür. Samsung, Xiaomi ve diğer Android telefonlarda ve Apple iPhone’larda IMEI sorgulamak son derece kolaydır. İşte telefondan IMEI öğrenme yolları ⬇️
    • Telefonun numara çevirme ekranında IMEI sorgulama kodunu (*#06#) tuşlayın.
    • Apple iPhone’da IMEI numarası, Ayarlar - Genel - Hakkında menüsünde fiziksel SIM altındayazar.
    • Android telefonda Ayarlar - Telefon Hakkında menüsü altında IMEI numarası yazar.
    • IMEI kodu SIM kart tepsisinde yazabilir.
    • IMEI numarası faturada mal hizmet bölümü yanında yazar.

    IMEI numarası nasıl bulunur, nereden öğrenilir artık biliyorsunuz. e-Devlet üzerinden numarayı sorgulayarak telefonun kayıt durumunu (ithalat yoluyla kaydedilen imei gibi) ve hatta çalıntı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. IMEI kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtını aşağıdaki rehberde bulabilirsiniz:

    IMEI nedir 📱

    imei tanımı Tam Boyutta Gör
    IMEI açılımı; International Mobile Equipment Identity’dir. IMEI, Türkçede Uluslararası Mobil Cihaz Kodu anlamına gelir. IMEI ne demek kısaca açıklamak gerekirse; IMEI numarası, bir cihazı tanımlamak için kullanılan 15 haneli benzersiz seri numarasıdır.

    Başka bir deyişle, IMEI numarası, cihaza özel 15 haneli kimlik numarasıdır. IMEI numarası, seri numarasından farklıdır ve çeşitli amaçlarla cihazları tanımlamak ve takip etmek için kullanılır. IMEI numarasına sahip cihazlar arasında akıllı telefonlar, tabletler ve diğer mobil cihazlar bulunur. Bu kodlar, operatörler tarafından mobil ağdaki bir cihazı tanımlamak için kullanılır. Hem operatörler hem de kolluk kuvvetleri, çalınan veya kaybolan cihazın ağa erişimini engellemek için IMEI numarasını kullanır.

    IMEI numarası ne işe yarar 📲

    imei ile neler yapılabilir Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzdaki IMEI numarası pek çok önemli ve faydalı bilgi sağlar. IMEI numarası, operatörünüz tarafından teknik destek sağlamak amacıyla kullanılabilir. IMEI numarası, cihazınız ve modeli, üreticisi, yazılım sürümü gibi özelliklerini tanımlar. Bu bilgiler, teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda ve cihazı servise götüremediğinizde hayat kurtarıcı olabilir.

    Cihazınız kaybolur veya çalınırsa, IMEI numarası hırsızların cihazınızı ağınızda kullanmaya devam etmesini önlemek için önemli bir araç haline gelir. Hatta bazı durumlarda cihazınızın bulunmasına bile yardımcı olabilir. Kolluk kuvvetleri, IMEI numarasını kullanarak bir cihazı birkaç metre mesafeye kadar takip edebilir. Telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında bunu derhal polise veya hizmet sağlayıcılara bildirmeniz gerekir. Bazı operatörler cihazları engellemek için hırsızlık kanıtı talep ettiğinden, polis raporundan alınan belgeler bu bilginin sağlanmasına yardımcı olur. Operatörünüz daha sonra IMEI numarasını kullanarak numarayı devre dışı bırakabilir, bazı durumlarda kayıtlı kişisel bilgilere erişimi engelleyebilir.

    Özetle, IMEI numarası ile neler yapılabilir? IMEI’nin asıl amacı yalnızca cihazı tanımlamaktır. IMEI sorgulama işlemiyle telefonun kim tarafında ve hangi SIM kartla kullanıldığı tespit edilebilmektedir. IMEI no, hırsızlığın önlenmesinde de yardımcı olabilir. Operatörler, çalınan veya kaybolan telefon IMEI numaralarını ağ düzeyinde engelleyerek telefonları kullanılamaz hale getirebilir.

    IMEI numarasından konum bulmak mümkün müdür 📍

    Telefon bir ağa bağlı olduğu sürece IMEI numarasını kullanarak konumunu takip etmek mümkündür. IMEI numarasından konum takibi çoğu durumda kolluk kuvvetleri tarafından yapılır. Ancak, hackerlar da konumunuzu ele geçirebilir. Ayrıca hırsızların çaldıkları IMEI numaralarını cihazlara aktardıkları (IMEI klonlama) da biliniyor.

    IMEI numarasını değiştirmek mümkün mü 💻

    IMEI numarası değiştirilebilir mi? IMEI numarası cihaza eklenir ve cihazda ciddi bir değişiklik yapmadığınız sürece değiştirilemez. IMEI numarasını değiştirmek yasal değildir.

    IMEI nedir, merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. IMEI kısaltmasını muhtemelen operatör mağazalarında, teknik destek aramaları sırasında veya telefon değiştirmeniz gerektiğinde duymuşsunuzdur. Peki, IMEI numarası ne işe yarar, nasıl öğrenilir? Telefondan IMEI sorgulama yollarını burada bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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