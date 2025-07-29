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    50 yılda hesaplama gücü 217 milyon kat arttı: Intel 4004’ten Nvidia Blackwell’a

    Yarım yüzyılda çip teknolojisinde devrim yaşandı: Intel 4004’ten Nvidia Blackwell’e uzanan bu yolculukta hesaplama gücünün 217 milyon kat arttığı gözler önüne serildi.

    Son 50 yılda hesaplama gücü 217 milyon kat arttı Tam Boyutta Gör
    1970’lerin başında piyasaya çıkan Intel 4004 mikroişlemcisi, hesaplama gücünde mütevazı bir başlangıcı temsil ediyordu. Bugün ise Nvidia'nın yapay zeka odaklı Blackwell B200 çipi, bu alanda 50 yılda ulaşılan inanılmaz noktayı gözler önüne seriyor. Zira iki çip arasında hesaplama performansı tam 217 milyon kat artmış durumda.

    Hesaplama ihtiyacının tarihine baktığımızda aslında insanlık çok önceleri abaküs ve mekanik hesap makineleriyle sayıların üstesinden geliyordu. Ancak 19. yüzyılın sonlarında, özellikle nüfus sayımı gibi karmaşık ve büyük veri işlemlerinin gerekliliği hız ve kapasite ihtiyacını doğurdu. Bu ihtiyaç, ABD hükümetinin nüfus sayım verilerini saklamak için geliştirdiği delikli kart sistemleri ile bilgi işlem teknolojisinin ilk adımlarını oluşturdu.

    270 milyon katlık fark

    Son 50 yılda hesaplama gücü 217 milyon kat arttı Tam Boyutta Gör
    Sonrasında 1971’de Intel, ticari anlamda dünyanın ilk mikroişlemcisi olan 4004’ü piyasaya sundu. Aslında bu çip, Japon Busicom firmasının hesap makineleri için tasarlanmıştı ancak Intel, potansiyelini görerek işlemcinin kullanım alanını genişletti. 4-bit CPU, 740 kHz saat hızı, 4 KB ROM ve 640 bayt RAM özellikleriyle o dönemde devrim yarattı.

    Bu işlemci, günümüzdeki modern cihazların temeli sayılır ve modern bilgisayar mimarisinin kapılarını araladı. O dönemde işlemciler genellikle tek işlevli ve büyük boyutluyken, 4004 ile birlikte tüm işlemcinin tek bir çip üzerinde toplanması mümkün oldu.

    İlerleyen yıllarda, Moore Yasası'nın rehberliğinde -işlemci üzerindeki transistör sayısının yaklaşık her 18-24 ayda iki katına çıkması- sektör hızla gelişim gösterdi. Bu sayede işlemciler daha hızlı, daha küçük ve daha güçlü hale geldi. 1980’ler ve 90’larda çok çekirdekli işlemciler, paralel işlem teknolojileri ve çoklu iş parçacığı (multi-threading) gibi gelişmeler devreye girdi. Bu yenilikler, bilgi işlem kapasitesini katlayarak artırdı.

    Gelinen nokta ise gelişimin boyutunu gösteriyor. Günümüzün en gelişmiş çiplerinden olan Nvidia B200 ile Intel 4004 kıyaslandı. Özellikle transistör sayısındaki 90 milyon katlık artış dikkat çekici. Bu transistörlerin daha küçük alanlara sığdırılması (transistör yoğunluğu 685 bin kat arttı) ve üretim teknolojisindeki minyatürleşme (en küçük baskı aralığının 0.0028 katına inmesi), saat hızlarının (2400 kat artış) ve dolayısıyla performansın (217 milyon kat artış) astronomik düzeylerde yükselmesini sağladı.

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