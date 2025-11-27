Giriş
    Türkiye’nin elektrikli araç şarj altyapısı hız kesmiyor

    Türkiye’nin şarj altyapısında ekimde 36 bin 280 sokette 2,3 milyon işlem yapıldı. Elektrik tüketiminin yüzde 61’i yeşil istasyonlarda gerçekleşirken elektrikli araç sayısı 334 bin 768’e ulaştı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan ekim ayı verileri, Türkiye’deki elektrikli araç şarj altyapısının hız kesmeden büyüdüğünü gözler önüne serdi. EPDK verilerine göre, ülke genelindeki 36 bin 280 şarj soketinde toplam 2 milyon 328 bin 190 adet şarj işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda 2 milyon 134 bin 864 saatlik bir şarj süresi oluşurken, tüketilen elektrik miktarı 47 bin 429 megavatsaat seviyesine ulaştı.

    Şarjda yenilenebilirin payı büyük

    Tüketimin yaklaşık yüzde 61’inin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında yapılması sürdürülebilirlik açısından dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıktı.

    Ekim ayının tüketim dağılımında İstanbul belirgin şekilde öne çıktı. Kentte 14 bin 438 megavatsaat elektrik kullanılırken, bu rakam ülke genelindeki toplam tüketimin yüzde 30,2’sine karşılık geldi. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

    Şarj ağı işletmecileri arasında Trugo’nun 11 bin 292 megavatsaatlik tüketimle ilk sırada yer aldığı görüldü. Şirketi 8 bin 463 megavatsaatle Zes izlerken, Eşarj, Astor ve Tesla da yüksek tüketim gerçekleştiren markalar arasında sıralandı.

    Türkiye’nin şarj altyapısının kapasitesi de büyümeye devam ediyor. Ekim itibarıyla şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 2.699 megavat düzeyine ulaştı. İstasyon başına düşen kilovat cinsinden ortalama kurulu güç 8,06 olarak kaydedildi ve bu değer önceki aya göre küçük de olsa bir artış gösterdi.

    Altyapının genişleme hızı özellikle soket sayılarındaki artışla net biçimde görülüyor. Geçen yılın başında 12 bin 84 olan toplam şarj soketi sayısı, bu yılın başında 26 bin 941’e, bugün ise 36 bin 280’e yükseldi. Soketlerin 15 bin 603’ü DC hızlı şarj, 20 bin 677’si ise AC tipi yavaş şarj özelliği taşıyor. Yalnızca yenilenebilir enerjiyle çalışan YEK-G belgeli yeşil soketlerin sayısı 16 bin 586 oldu.

    En çok istasyon Zes’te

    Ekim 2025 itibarıyla soket sayılarına göre şarj ağı işletmecilerinin görünümü de belirginleşti. En fazla sokete sahip işletmeci toplam 5.008 soketle Zes olurken, onu 2.633 soketle Trugo ve 2.240 soketle Eşarj takip etti. Voltrun, Wst ve Zeplin altyapı büyüklüğü bakımından bu üçlünün arkasında konumlanırken Astor, Otopriz, Beefull ve Otojet de ilk on şarj ağı işletmecisi listesinde yer aldı.

    Şarj altyapısındaki bu hızlı gelişime paralel olarak, Türkiye’deki elektrikli araç sayısı da önemli ölçüde artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 155 bin 319 olan elektrikli araç sayısı, güncel ekim ayı verilerine göre 334 bin 768'e yükselerek sektörün ivmesini net bir şekilde ortaya koydu.

