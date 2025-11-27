Türkiye’nin elektrikli araç şarj altyapısı hız kesmiyor

Şarjda yenilenebilirin payı büyük
Tüketimin yaklaşık yüzde 61’inin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında yapılması sürdürülebilirlik açısından dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıktı.
Şarj ağı işletmecileri arasında Trugo’nun 11 bin 292 megavatsaatlik tüketimle ilk sırada yer aldığı görüldü. Şirketi 8 bin 463 megavatsaatle Zes izlerken, Eşarj, Astor ve Tesla da yüksek tüketim gerçekleştiren markalar arasında sıralandı.
Türkiye’nin şarj altyapısının kapasitesi de büyümeye devam ediyor. Ekim itibarıyla şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 2.699 megavat düzeyine ulaştı. İstasyon başına düşen kilovat cinsinden ortalama kurulu güç 8,06 olarak kaydedildi ve bu değer önceki aya göre küçük de olsa bir artış gösterdi.
Altyapının genişleme hızı özellikle soket sayılarındaki artışla net biçimde görülüyor. Geçen yılın başında 12 bin 84 olan toplam şarj soketi sayısı, bu yılın başında 26 bin 941’e, bugün ise 36 bin 280’e yükseldi. Soketlerin 15 bin 603’ü DC hızlı şarj, 20 bin 677’si ise AC tipi yavaş şarj özelliği taşıyor. Yalnızca yenilenebilir enerjiyle çalışan YEK-G belgeli yeşil soketlerin sayısı 16 bin 586 oldu.
En çok istasyon Zes’te
Şarj altyapısındaki bu hızlı gelişime paralel olarak, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da önemli ölçüde artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 155 bin 319 olan elektrikli araç sayısı, güncel ekim ayı verilerine göre 334 bin 768'e yükselerek sektörün ivmesini net bir şekilde ortaya koydu.