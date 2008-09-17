ZOTAC 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 2 modelini duyurdu

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Nvidia rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeli karşısında pozisyonunu güçlendirebilmek adına GeForce GTX 260 modelini gözden geçirerek paralel işlemci sayısı arttırılmış yeni modelini duyurdu. Fabrika çıkışı arttırılmış GeForce GTX 260 AMP2 modelini dünyada ilk defa yayınladığımız ZOTAC, standart GTX 260 "2" modelini de duyurdu.

Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın GT200 gpu'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart üzerinde 896MB GDDR3 bellek yer alıyor. Belirttiğimiz üzere Haziran ayından bu yana satılmakta olan mevcut GTX 260 modelinden sahip olduğu 216 adet paralel işlem birimiyle ayrılan kart DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğine sahip.

Grafik işlem birimi 576MHz, paralel işlemcileri 124MHz ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapan kart PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çoklu kart kullanımı için SLI teknolojisini de destekleyen ZOTAC'ın yeni modeli GRID oyunu ile birlikte geliyor.

Önümüzde günlerde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenen ZOTACGeForce GTX 260 2'nin Türkiye satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.