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ZOTAC 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 2 modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,9b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 2 modelini duyurdu
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Nvidia rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeli karşısında pozisyonunu güçlendirebilmek adına GeForce GTX 260 modelini gözden geçirerek paralel işlemci sayısı arttırılmış yeni modelini duyurdu. Fabrika çıkışı arttırılmış GeForce GTX 260 AMP2 modelini dünyada ilk defa yayınladığımız ZOTAC, standart GTX 260 "2" modelini de duyurdu.

Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın GT200 gpu'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart üzerinde 896MB GDDR3 bellek yer alıyor. Belirttiğimiz üzere Haziran ayından bu yana satılmakta olan mevcut GTX 260 modelinden sahip olduğu 216 adet paralel işlem birimiyle ayrılan kart DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğine sahip.

Grafik işlem birimi 576MHz, paralel işlemcileri 124MHz ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapan kart PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çoklu kart kullanımı için SLI teknolojisini de destekleyen ZOTAC'ın yeni modeli GRID oyunu ile birlikte geliyor.

Önümüzde günlerde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenen ZOTACGeForce GTX 260 2'nin Türkiye satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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mesud92 11 yıl
haber için tesekkürler.güzel haber
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gordon01 11 yıl
Nasıl isim vereceklerini şaşırdılar
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St Batuhan 11 yıl
Yanlıs yere yanlıs mesaj :( sisteme bir türlü alısamadım XD
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CaSsErDoDo 11 yıl
fiyatı uçuk olcagı için birde yüzde 5 lik performans artışı saglayacagı için hd4870 forever
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St Batuhan 11 yıl
yazma hızları biraz düsük ama kameralar icin normal tabi ;)
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UgurSuval 11 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

yazma hızları biraz düsük ama kameralar icin normal tabi ;)





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max975 11 yıl
oyun iyiymiş ama fiyatıda iyi olurherhalde!!! bakalım performans nasıl olacak.
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Master_Evil 11 yıl
4870 vs gtx260 2 kasırgası yaklaşıyor
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Agababangida 11 yıl
ucuz olursa düşünebilirim
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