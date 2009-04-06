Zotac, Accelero Extreme soğutuculu GeForce GTX 275 modelini hazırlıyor

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Zotac, standart ve AMP! Edition serisi modellerden sonra resmi lansmanı geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen GeForce GTX 275'in özel tasarım yeni bir versiyonunu da hazırlıyor. Gelen bilgilere göre firmanın hazırlık çalışmaları devam eden yeni modelinde, soğutucu çözümleri konusunda sektörün lider isimlerinden birisi olan Arctic Cooling'in yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı, üç fanlı Accelero Extreme soğutucusu kullanılacak.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alacak ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapsitesine sahip olacak. Kullanılacak üç fanlı özel soğutucuya rağmen standart saat hızlarıyla geleceği belirtilen DirectX 10 destekli yeni modelin grafik işlemcisi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapacak. Öte yandan Triple SLI desteği sunacak kart, HD video hızlandırma özelliğine de sahip olacak.

CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia'nın ciddi yatırım yaptığı teknolojileri de desteklecek yeni modelde çift DVI ve HDTV konnektörüne yer verilecek. Zotac'ın bu ay sonunda hazır olması beklenen Arctic Cooling Accelero Extreme soğutuculu GeForce GTX 275 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Zotac GeForce GTX 275 AMP! Edition video incelemesini izlemek için; https://www.donanimhaber.com/Video.aspx?Id=478