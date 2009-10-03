Zotac daha fazla modelinde HDMI bağlantısına yer verecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, HDMI bağlantısını yaygınlaştırıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni üretim GeForce GTS 250, GeForce 9 serisi ve GeForce 8400GS tabanlı modellerin tamamında HDMI ara birimine yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartlarının yeni nesil HDTV'ler ve LCD monitörler ile tek kablo üzerinden yüksek tanımlı veri aktarımı yapabilmesi ve daha yüksek çoklu ortam deneyimi sunulabilmesi için için HDMI ara birimine yer veriliyor.
HDMI ara birimiyle birlikte VGA ve DVI çıkışlarına da sahip olacak ekran kartları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabiliriniz.
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Bir de, HDMI yerine DisplayPort daha gelişmiş bir teknoloji sanki...
bencede
bu özelliğe sahip olmayan gpu olmadığı bir dönemde neden her gpu bazlı haberde yer alıyor bu tür bir paragraf?
konuyu şişirelim uzun dursun mantığımı?