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Zotac daha fazla modelinde HDMI bağlantısına yer verecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac daha fazla modelinde HDMI bağlantısına yer verecek
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, HDMI bağlantısını yaygınlaştırıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni üretim GeForce GTS 250, GeForce 9 serisi ve GeForce 8400GS tabanlı modellerin tamamında HDMI ara birimine yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartlarının yeni nesil HDTV'ler ve LCD monitörler ile tek kablo üzerinden yüksek tanımlı veri aktarımı yapabilmesi ve daha yüksek çoklu ortam deneyimi sunulabilmesi için için HDMI ara birimine yer veriliyor.

HDMI ara birimiyle birlikte VGA ve DVI çıkışlarına da sahip olacak ekran kartları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabiliriniz.


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benben2009 10 yıl
aynen fx57 bnde ilk arkadaşn yorumunu okudugumda haklı dedm ama sora düşündm bilen war bilmeyen war
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sertacaygun 10 yıl
@Yekoo ; DH'yi sürekli takip edenler var, bir de etmeyenler var...
Bir de, HDMI yerine DisplayPort daha gelişmiş bir teknoloji sanki...
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CoreXXX 10 yıl
nvidianın kötü bir özelliği hdmi den aynı anda ses ve görüntü aktramıyor.
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TELESCOPE 10 yıl

CoreXXX

nvidianın kötü bir özelliği hdmi den aynı anda ses ve görüntü aktramıyor.



bencede
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fx57 10 yıl
@yekoo, her zaman için iki kere düşünüp bir kere konuşmanın doğru olduğuna inanmışımdır. Sitemizdeki haberleri sizden başka binlerce farklı insan okuyor ve takdir edersiniz ki herkes sizin kadar konuya hakim olmayabilir. Bizim görevimiz herkesi tatmin edebilmek ve biz bunun için gayret gösteriyoruz.
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yekoo 10 yıl
"yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan"
bu özelliğe sahip olmayan gpu olmadığı bir dönemde neden her gpu bazlı haberde yer alıyor bu tür bir paragraf?
konuyu şişirelim uzun dursun mantığımı?
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Confusion 10 yıl
artık tv ve monitör bağlantısında HDMI ın standart olması şart::::::: buna yatırım ve yönlendirme yapan firmaları takdir ediyorum
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