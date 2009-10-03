Zotac daha fazla modelinde HDMI bağlantısına yer verecek

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, HDMI bağlantısını yaygınlaştırıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni üretim GeForce GTS 250, GeForce 9 serisi ve GeForce 8400GS tabanlı modellerin tamamında HDMI ara birimine yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartlarının yeni nesil HDTV'ler ve LCD monitörler ile tek kablo üzerinden yüksek tanımlı veri aktarımı yapabilmesi ve daha yüksek çoklu ortam deneyimi sunulabilmesi için için HDMI ara birimine yer veriliyor.

HDMI ara birimiyle birlikte VGA ve DVI çıkışlarına da sahip olacak ekran kartları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabiliriniz.