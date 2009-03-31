Zotac düşük profilli GeForce 9600GT LP modelini duyurdu

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Oturma odalarında kullanılmak üzere hazırlanan sessiz, fonksiyonel ve şık tasarımlı medya bilgisayarlarına olan ilginin arttığı günümüzde donanım üreticileri de bu gelişmelere kayıtsız kalmıyor. İşlemci üreticileri düşük güç tüketimli çözümler üzerinde mesai harcarken anakart üreticileri de Micro-ATX ve Mini-ITX formundaki modelleriyle bu işlemcilere yataklık etmeyi planlıyor. Ekran kartı tarafında ise firmalar, düşük profilli baskılı devre kullanan modeller ile HTPC bilgisayarları yakalamayı hedefliyorlar.

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac da özellikle medya bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırladığı düşük profilli GeForce 9600GT modelini duyurdu. GeForce 9600GT LP olarka tanımlanan yeni ekran kartını satılmakta olan pek çok GeForce 9600GT'den ayıran temel fark olarak düşük profilli baskılı devre yani PCB kullanıyor olması gösterilebilir. Aktif soğutma ile desteklenen ve satılmakta olan pek çok kompakt kasa ile kullanılabileceği belirtilen ekran kartı 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Grafik işlemci hızı 675MHz, paralel işlemci hızı 1650MHz ve bellek çalışma frekansı 1800MHz olarak belirlenen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri bulunan düşük profilli ekran kartının önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir detay bulunmuyor.

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