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Zotac düşük profilli GeForce 9600GT LP modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac düşük profilli GeForce 9600GT LP modelini duyurdu
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Oturma odalarında kullanılmak üzere hazırlanan sessiz, fonksiyonel ve şık tasarımlı medya bilgisayarlarına olan ilginin arttığı günümüzde donanım üreticileri de bu gelişmelere kayıtsız kalmıyor. İşlemci üreticileri düşük güç tüketimli çözümler üzerinde mesai harcarken anakart üreticileri de Micro-ATX ve Mini-ITX formundaki modelleriyle bu işlemcilere yataklık etmeyi planlıyor. Ekran kartı tarafında ise firmalar, düşük profilli baskılı devre kullanan modeller ile HTPC bilgisayarları yakalamayı hedefliyorlar.

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac da özellikle medya bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırladığı düşük profilli GeForce 9600GT modelini duyurdu. GeForce 9600GT LP olarka tanımlanan yeni ekran kartını satılmakta olan pek çok GeForce 9600GT'den ayıran temel fark olarak düşük profilli baskılı devre yani PCB kullanıyor olması gösterilebilir. Aktif soğutma ile desteklenen ve satılmakta olan pek çok kompakt kasa ile kullanılabileceği belirtilen ekran kartı 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Grafik işlemci hızı 675MHz, paralel işlemci hızı 1650MHz ve bellek çalışma frekansı 1800MHz olarak belirlenen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri bulunan düşük profilli ekran kartının önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir detay bulunmuyor.

Zotac düşük profilli GeForce 9600GT LP modelini duyurdu
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Zotac düşük profilli GeForce 9600GT LP modelini duyurdu
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Tolgá 10 yıl
acaba normal 9600gtlerle arasındaki performan farkı kaç olur
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max975 10 yıl
güzel böylece iş daha çok yapar...
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Dr. Isaacs 10 yıl
Multimedia pc lerinde kullanılır daha çok oyunlara gelmez bu
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smacuncu 10 yıl
guzel olmus, 9800 gtde bole olursa tadından yenmez...
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ahmetkep 10 yıl
çok güzel olmuş.giriş seviyesi için olabilir.oturma odası tabiri komik geldi.sanki her evde salon bilgisayarı oturma odası bilgisayarı yatak odası bilgisayarı falan var :)
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mamad 10 yıl
Çok güzel bi gelişme. Kartların küçülmesi gerekiyor. Yoksa kasaya sığmayacak ve her biri elektrik faturalarını katlayacak.
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N-0NE 10 yıl
Pek farkı yokmu ? Kart 8400gt boyutuna gelmiş daha ne fark olucak ki ? Zotac-Sapphire ve bir çok firma PC Partner üyesi ve hepside gerçekten çok güzel işler yapıyolar...
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MMX 166 10 yıl
ozellıklerıne bakıdıgında stok halı ıle pek fark yok.sadece harıcı guc prızı olarak 4 pın kullanılmıs.onun dısında fark yok.bırde fıyatı dusuk olsa
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a1a1a1fs 10 yıl
allahım yarabbim 9600gt ye yapmadıkları işkence kalmadı:d
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Çok küçükmüş... 9600Gt'yi iyice düşürdüler sanki giriş seviyesi...
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sampiyon bilo 10 yıl
Küçük kasalar için güçlü kart.Çok akıllıca.HTPC pc'ler için artık yeni kral bu.
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