ZOTAC ekran kartlarıyla birlikte 3DMark Vantage uygulamasını da hediye ediyor

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Geçtiğimiz günlerde GeForce 9800 serisi ve üstü ekran kartlarıyla Far Cry 2 oyununu hediye edeceğini açıklayan ZOTAC, kutu içeriğini genişletmeye devam ediyor. Zira firma bazı modellerinin kutu içeriğine güncel oyunlara ek olarak 3D Mark Vantage Advanced'ı da ilave edeceğini açıkladı. Futuremark'ın popüler test uygulamasını GeForce 9800 GT, 9800 GTX+, GTX 2602, GTX 280 standart, AMP! Edition ve AMP2! Edition modelleriyle birlikte hediye edecek olan ZOTAC, artan rekabet koşulları çerçevesinde kutu içeriğiyle fark yaratmayı hedefliyor.