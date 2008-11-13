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ZOTAC ekran kartlarıyla birlikte 3DMark Vantage uygulamasını da hediye ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC ekran kartlarıyla birlikte 3DMark Vantage uygulamasını da hediye ediyor
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Geçtiğimiz günlerde GeForce 9800 serisi ve üstü ekran kartlarıyla Far Cry 2 oyununu hediye edeceğini açıklayan ZOTAC, kutu içeriğini genişletmeye devam ediyor. Zira firma bazı modellerinin kutu içeriğine güncel oyunlara ek olarak 3D Mark Vantage Advanced'ı da ilave edeceğini açıkladı. Futuremark'ın popüler test uygulamasını GeForce 9800 GT, 9800 GTX+, GTX 2602, GTX 280 standart, AMP! Edition ve AMP2! Edition modelleriyle birlikte hediye edecek olan ZOTAC, artan rekabet koşulları çerçevesinde kutu içeriğiyle fark yaratmayı hedefliyor.


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01Mrt 11 yıl
fiyatı arttırmadan bunu yaparsa helal derim ben...
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x1650Pro 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

fiyatı arttırmadan bunu yaparsa helal derim ben...

O biraz zor işte.
Sonuçta burda Zotac tan bahsediyoruz.

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whatisnfc 11 yıl
Fiyat politikası nasıl olur acaba?
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