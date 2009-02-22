Zotac, GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakartını satışa sundu

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen isimlerinden birisi olan ve özellikle AMP! Edition serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Zotac'ın anakart pazarında da iddialı olmak istediği biliniyor. Özellikle entegre grafik işlemcili anakart çözümlerine yönelen firmanın bir süre önce duyurduğu Mini-ITX formundaki yeni modeli kompakt boyutuna karşın sahip olduğu özelliklerle gündem yaratmayı başarmıştı.

Zotac'ın yeni anakartı özellikle oturma odalarında kullanılacak HTPC sistemler ve ultra-kompakt bilgisayarları hedef alıyor. LGA775 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan ve tek, çift ve dört çekirdekli işlemcilerle uyumlu olarak kullanılabilen anakart 1333MHz FSB desteği sunuyor. Çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek kullanımına olanank tanıyan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

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Nvidia'nın GeForce 9300 yonga setini temel alan anakart üzerinde DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi bulunuyor. Çekirdek hızı 450MHz, sahip olduğu 16x paralel işlemci ise 1200MHz'de görev yapan ntegre grafik birimiyle CUDA, PhysX, Hybrid SLI teknolojilerine destek sunulduğunu da belirtmekte fayda var.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip olan anakart, görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI desteği de sunuyor. Kablosuz iletişim için kendi WiFi (802.11 b/g) adaptörüne de sahip olan anakart ayrıca 6 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor. Zotac'ın yeni anakartı Japonya'da 200$'lık fiyatla listelere girmiş durumda.

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