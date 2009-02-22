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Zotac, GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakartını satışa sundu

10 yıl
7,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakartını satışa sundu
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen isimlerinden birisi olan ve özellikle AMP! Edition serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Zotac'ın anakart pazarında da iddialı olmak istediği biliniyor. Özellikle entegre grafik işlemcili anakart çözümlerine yönelen firmanın bir süre önce duyurduğu Mini-ITX formundaki yeni modeli kompakt boyutuna karşın sahip olduğu özelliklerle gündem yaratmayı başarmıştı.

Zotac'ın yeni anakartı özellikle oturma odalarında kullanılacak HTPC sistemler ve ultra-kompakt bilgisayarları hedef alıyor. LGA775 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan ve tek, çift ve dört çekirdekli işlemcilerle uyumlu olarak kullanılabilen anakart 1333MHz FSB desteği sunuyor. Çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek kullanımına olanank tanıyan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Zotac, GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakartını satışa sundu
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Nvidia'nın GeForce 9300 yonga setini temel alan anakart üzerinde DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi bulunuyor. Çekirdek hızı 450MHz, sahip olduğu 16x paralel işlemci ise 1200MHz'de görev yapan ntegre grafik birimiyle CUDA, PhysX, Hybrid SLI teknolojilerine destek sunulduğunu da belirtmekte fayda var.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip olan anakart, görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI desteği de sunuyor. Kablosuz iletişim için kendi WiFi (802.11 b/g) adaptörüne de sahip olan anakart ayrıca 6 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor. Zotac'ın yeni anakartı Japonya'da 200$'lık fiyatla listelere girmiş durumda.

Zotac, GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakartını satışa sundu
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TikaMasala 10 yıl
100 dolar daha konulur bununla nvidia ion alınır (nano bazlı) :D
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01Mrt 10 yıl
fiyatı baya fazla olmuş bu ankartı dört gözle bekliyordum şimdi 2 si kör oldu... :D
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artenis 10 yıl
haberı okurken atomu bıtırebılır dıye dusunmeye baslamıstım kı takı 200$ gorunceye dek...
zotac motherboard series...
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max975 10 yıl
zotac pehhh zaten hiç beğenmediğim bir marka bu kadar reklamı yapılıyor ama hiç yani... fiyata bak.bu ülkemizde ne kadar olur...
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Tolgá 10 yıl
o paraya p45 alınır peh
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isimbulamadim 10 yıl
PC Partner grubunun bir üyesi olan Sapphire çok sağlam ekran kartları ve anakart yapabiliyor, ancak yine PC Partner grubunun bir üyesi olan Zotac anakart yapamıyor ? Sabah sabah güldüm yine...
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TikaMasala 10 yıl
$200 bu ürün için çok ama çok fazla.
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extremevga 10 yıl
Orjinalden alıntı: muratremix

$200 bu ürün için çok ama çok fazla.


Zaten fiyattan delirdim
Adamlar dunyanın hıcbıryerınde yok bırde bu anakart'a 200$ cekıyor,ne bu ya ?ABİT' yada DFI değilsinki insanlar bu parayı versin?Satmak ıstıyorsanız fıyatları ıyı ayarlamalısınız.
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extremevga 10 yıl
Sadece TÜRKİYE'de reklamla biryerlere gelmiş bir marka,anakart işini yapamayacağı kesin
adamlar tigerdirect'de bile yok
reklam kokan hareketler....neyse başarılar
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